David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

Union kwam zondagavond niet verder dan een gelijkspel op het veld van Charleroi. Door het puntenverlies ziet Union Club Brugge nu tot op drie punten komen.

Union kwam zondagavond niet optimaal voor de dag. Omdat Club Brugge en Anderlecht hun wedstrijden wonnen, moest Union op het veld van Charleroi winnen om de ruime voorsprong te behouden.

"Moeilijk bespeelbaar veld"

Dat lukte niet. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, maar tien minuten voor tijd kwam Charleroi verdiend langszij. “Het was een evenwichtige eerste helft, maar de beste kansen waren voor ons en dat op een moeilijk bespeelbaar veld”, sprak Union-coach David Hubert na de wedstrijd bij Sporza.

“We konden scoren en we zaten goed in de match, zonder groots te spelen. Maar in de tweede helft zijn we gestopt met voetballen. Veel technische en flagrante fouten, we waren niet goed genoeg om aanspraak te maken op de drie punten”, gaf Hubert eerlijk toe.

"Geen fout"

“De gelijkmaker was dus verdiend, al denk ik dat er geen fout voorafging aan die vrije trap”, zoekt de 37-jarige coach opnieuw naar excuses. “Ik had veel meer van ons verwacht in de tweede helft, de uitslag is een correcte weergave van de wedstrijd.”

Zo besluit Hubert alsnog met een eerlijke terugblik na twee opvallende verklaringen. Zowel de toestand van het veld als de ‘al dan niet’-overtreding die zorgde voor het laatste doelpunt, nemen niet weg dat Union meer dan een punt verdiende op Mambourg.