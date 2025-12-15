Reactie David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union kwam zondagavond niet verder dan een gelijkspel op het veld van Charleroi. Door het puntenverlies ziet Union Club Brugge nu tot op drie punten komen.

Union kwam zondagavond niet optimaal voor de dag. Omdat Club Brugge en Anderlecht hun wedstrijden wonnen, moest Union op het veld van Charleroi winnen om de ruime voorsprong te behouden.

"Moeilijk bespeelbaar veld"

Dat lukte niet. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, maar tien minuten voor tijd kwam Charleroi verdiend langszij. “Het was een evenwichtige eerste helft, maar de beste kansen waren voor ons en dat op een moeilijk bespeelbaar veld”, sprak Union-coach David Hubert na de wedstrijd bij Sporza.

“We konden scoren en we zaten goed in de match, zonder groots te spelen. Maar in de tweede helft zijn we gestopt met voetballen. Veel technische en flagrante fouten, we waren niet goed genoeg om aanspraak te maken op de drie punten”, gaf Hubert eerlijk toe.

"Geen fout"

“De gelijkmaker was dus verdiend, al denk ik dat er geen fout voorafging aan die vrije trap”, zoekt de 37-jarige coach opnieuw naar excuses. “Ik had veel meer van ons verwacht in de tweede helft, de uitslag is een correcte weergave van de wedstrijd.”

Lees ook... David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder
Zo besluit Hubert alsnog met een eerlijke terugblik na twee opvallende verklaringen. Zowel de toestand van het veld als de ‘al dan niet’-overtreding die zorgde voor het laatste doelpunt, nemen niet weg dat Union meer dan een punt verdiende op Mambourg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG

Meer nieuws

David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

18:00
2
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

19:30
5
Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

22:00
Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

21:40
1
Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

21:00
'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

20:40
Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

19:40
OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

21:20
Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

20:00
2
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

11:40
3
Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

20:20
Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
9
Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

18:40
3
'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

19:20
1
Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

18:20
Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

18:10
6
Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

17:40
1
Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

17:20
Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

17:00
1
Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

16:30
2
Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

16:45
Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

16:00
1
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
8
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
2
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
6
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
44
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
18
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

14/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

DonEddy1976 DonEddy1976 over Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties" Joske89 Joske89 over Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller) Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Impala Impala over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp ontleder ontleder ontleder ontleder over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Stefaan_82 Stefaan_82 over Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet' Demogorgon Demogorgon over Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League TIGERMANIA TIGERMANIA over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved