Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Sporting Hasselt sloot de heenronde van de competitie nog af met een overtuigende prestatie tegen de jonkies van OH Leuven: 1-7. Ze wilden op dat elan doorgaan tegen Belisia Bilzen, maar dat leverde een teleurstelling op.

Met 34 punten uit 15 wedstrijden en een gemiddelde van meer dan drie doelpunten per match staat Hasselt stevig aan de leiding. De ruime zege in Leuven leverde een voorsprong van acht punten op de dichtste achtervolgers Lyra-Lierse, Belisia Bilzen en Thes Sport.

2-2 gelijkspel tussen Hasselt en Bilzen

De eerste wedstrijd van de terugronde was er meteen eentje tegen Belisia Bilzen. Een Limburgse derby bovendien, waar meteen heel veel op het spel stond voor beide teams. Een kans op een nieuwe knappe overwinning.

De derby leverde echter geen winnaar op. Meer dan 4000 supporters zagen Tuur Dierckx de thuisploeg op voorsprong zetten in de tweede helft, maar in een dolle laatste twintig minuten volgden nog drie extra doelpunten.

Roeselare is de verrassende nieuwe tweede

Door het 2-2 gelijkspel kon de concurrentie wat opschuiven in de stand. Zowel Lyra-Lierse als Thes Sport verloren echter hun wedstrijd, waardoor Sporting Hasselt nog min of meer goed wegkomt. En er ook andere teams gouden zaken doen.


Roeselare is door een 2-0 zege tegen Ninove plots het nummer twee op zeven punten van leider Hasselt. Knokke won van Thes Sport en is zo het nummer drie, samen met Belisia Bilzen. Er komen nog veertien pittige wedstrijden aan, zoveel is duidelijk.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Sporting Hasselt Sporting Hasselt 16 35 11 2 3 50-15 35 W W V W G
2. SK Roeselare SK Roeselare 16 28 8 4 4 22-13 9 W W G G W
3. Knokke Knokke 16 27 8 3 5 25-26 -1 W W W G W
4. Belisia Bilzen Belisia Bilzen 16 27 7 6 3 30-22 8 W G V G G
5. Lyra-Lierse Lyra-Lierse 16 26 7 5 4 26-19 7 V V W V V
6. Hoogstraten Hoogstraten 16 26 7 5 4 26-22 4 V W G G W
7. Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo 16 26 7 5 4 17-13 4 W V V W V
8. Cercle Brugge Cercle Brugge 16 25 7 4 5 24-25 -1 W V W W G
9. KVK Tienen KVK Tienen 16 20 6 2 8 19-27 -8 W V V W W
10. Dessel Sport Dessel Sport 16 19 5 4 7 32-36 -4 W G V V V
11. KVV Zelzate KVV Zelzate 16 18 5 3 8 24-28 -4 V G V V V
12. OH Leuven OH Leuven 16 17 5 2 9 24-30 -6 V W V V G
13. KFC Merelbeke KFC Merelbeke 16 17 5 2 9 18-26 -8 W G V W W
14. Houtvenne Houtvenne 16 17 4 5 7 16-27 -11 V V V W G
15. Diegem Sport Diegem Sport 16 15 4 3 9 27-34 -7 V W W V G
16. Ninove Ninove 16 12 3 3 10 22-39 -17 V V W W V
1e nationale VV

 Speeldag 16
Hoogstraten Hoogstraten 2-0 Dessel Sport Dessel Sport
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 2-2 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 1-3 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
Diegem Sport Diegem Sport 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
SK Roeselare SK Roeselare 2-0 Ninove Ninove
KVV Zelzate KVV Zelzate 0-3 KVK Tienen KVK Tienen
OH Leuven OH Leuven 1-1 Houtvenne Houtvenne
Knokke Knokke 2-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo

