Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Sporting Hasselt sloot de heenronde van de competitie nog af met een overtuigende prestatie tegen de jonkies van OH Leuven: 1-7. Ze wilden op dat elan doorgaan tegen Belisia Bilzen, maar dat leverde een teleurstelling op.

Met 34 punten uit 15 wedstrijden en een gemiddelde van meer dan drie doelpunten per match staat Hasselt stevig aan de leiding. De ruime zege in Leuven leverde een voorsprong van acht punten op de dichtste achtervolgers Lyra-Lierse, Belisia Bilzen en Thes Sport.

2-2 gelijkspel tussen Hasselt en Bilzen

De eerste wedstrijd van de terugronde was er meteen eentje tegen Belisia Bilzen. Een Limburgse derby bovendien, waar meteen heel veel op het spel stond voor beide teams. Een kans op een nieuwe knappe overwinning.

De derby leverde echter geen winnaar op. Meer dan 4000 supporters zagen Tuur Dierckx de thuisploeg op voorsprong zetten in de tweede helft, maar in een dolle laatste twintig minuten volgden nog drie extra doelpunten.

Roeselare is de verrassende nieuwe tweede

Door het 2-2 gelijkspel kon de concurrentie wat opschuiven in de stand. Zowel Lyra-Lierse als Thes Sport verloren echter hun wedstrijd, waardoor Sporting Hasselt nog min of meer goed wegkomt. En er ook andere teams gouden zaken doen.



Roeselare is door een 2-0 zege tegen Ninove plots het nummer twee op zeven punten van leider Hasselt. Knokke won van Thes Sport en is zo het nummer drie, samen met Belisia Bilzen. Er komen nog veertien pittige wedstrijden aan, zoveel is duidelijk.