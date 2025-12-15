'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'
Foto: © photonews
Thorsten Fink is niet langer de coach van KRC Genk. Wie moet de Limburgse trein opnieuw op de rails krijgen? Vier namen doen de ronde.

Thorsten Fink werd eerder vandaag ontslagen als coach van KRC Genk. Het gelijkspel tegen KVC Westerlo was de spreekwoordelijke druppel. 

Al stond de stoel van Fink al even wankel. Ook bij de spelers was zijn krediet stilaan opgebruikt. De werkwijze van de Duitser - weinig vrije dagen, late communicatie - was niet meteen geliefd.

Vier kandidaten

De Smurfen zijn ondertussen de zoektocht naar een nieuwe coach gestart. Het Belang van Limburg weet dat er vier namen de ronde doen.

Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooij zijn alvast kandidaat. Eerstgenoemde is nog steeds vrij na zijn vertrek bij Antwerp FC, terwijl van Nistelrooij eerder al in beeld was in Limburg.

Twee Nederlanders, een bondscoach (of niet?) en... Nicky Hayen

Verrassend: ook de naam van Marc Brys wordt genoemd. Al lijkt dit een lastig verhaal. Is hij nu wél of géén bondscoach van Kameroen?

Lees ook... Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

Tot slot denkt Genk ook aan Nicky Hayen. De voormalige coach van Club Brugge werd al gevraagd naar de interesse. VIA DEZE LINK kan je nalezen wat hij erover had te zeggen.

