Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anthony Vanden Borre lijkt in België symbool te staan voor het maken van foute beslissingen. De voormalige Rode Duivel erkent één héél grote fout die hij gemaakt heeft.

Op de bal gaan staan om tegenstanders uit te dagen, openlijk in de clinch gaan met de sportieve staf, het uitschelden van ploegmaats in de media,… Anthony Vanden Borre is allesbehalve een onbeschreven blad.

Vanden Borre debuteerde in 2004 in de A-ploeg van RSC Anderlecht. De flankverdediger werd meteen héél grote toekomst voorgeschreven. Hij koos al héél snel voor een transfer naar de Serie A.

Ik heb achteraf gezien spijt van mijn transfer naar AFC Fiorentina

Anthony Vanden Borre

"Ik ben op mijn zeventiende naar AFC Fiorentina vertrokken", aldus Vanden Borre in Het Laatste Nieuws. "Daar heb ik achteraf gezien spijt van. Het was simpelweg te vroeg om te vertrekken bij Anderlecht."

Vanden Borre beseft zelf dat hij naast de schoenen liep. "Voor mij was het op dat moment logisch dat ik in de eerste ploeg stond. Maar dat was allemaal té vanzelfsprekend."

Moeilijke periode


"Bovendien was het een moeilijke periode met het overlijden van mijn mama", gaat Vanden Borre verder. "Ik trok naar Italië en daar had ik geen stabiliteit en geen vertrouwde omgeving meer. Dat is nochtans de basis van elke jonge voetballer."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Anthony Vanden Borre

Meer nieuws

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
2
Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
9
Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

23:30
Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

21:40
2
Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

22:00
Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

21:00
Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

16:30
2
'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

20:40
OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

21:20
David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi Reactie

David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

19:50
Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

20:00
2
OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

19:30
5
Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

20:20
1
Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

19:40
Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

18:40
3
'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

19:20
1
Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

18:20
Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

18:10
6
David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

18:00
2
Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

17:40
2
Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

17:20
Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

17:00
1
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
8
Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

16:45
Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

16:00
1
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
2
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
6
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
10
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
44
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

roeienongt roeienongt over Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa' SeniorClub SeniorClub over Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden' Sv1978 Sv1978 over Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...' storfstievel storfstievel over 'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard' Cerclist Cerclist over Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan' Pardia Pardia over 'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen' DonEddy1976 DonEddy1976 over Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties" Joske89 Joske89 over Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller) Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Impala Impala over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved