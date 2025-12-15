Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre lijkt in België symbool te staan voor het maken van foute beslissingen. De voormalige Rode Duivel erkent één héél grote fout die hij gemaakt heeft.

Op de bal gaan staan om tegenstanders uit te dagen, openlijk in de clinch gaan met de sportieve staf, het uitschelden van ploegmaats in de media,… Anthony Vanden Borre is allesbehalve een onbeschreven blad.

Vanden Borre debuteerde in 2004 in de A-ploeg van RSC Anderlecht. De flankverdediger werd meteen héél grote toekomst voorgeschreven. Hij koos al héél snel voor een transfer naar de Serie A.

Ik heb achteraf gezien spijt van mijn transfer naar AFC Fiorentina

"Ik ben op mijn zeventiende naar AFC Fiorentina vertrokken", aldus Vanden Borre in Het Laatste Nieuws. "Daar heb ik achteraf gezien spijt van. Het was simpelweg te vroeg om te vertrekken bij Anderlecht."

Vanden Borre beseft zelf dat hij naast de schoenen liep. "Voor mij was het op dat moment logisch dat ik in de eerste ploeg stond. Maar dat was allemaal té vanzelfsprekend."

Moeilijke periode



"Bovendien was het een moeilijke periode met het overlijden van mijn mama", gaat Vanden Borre verder. "Ik trok naar Italië en daar had ik geen stabiliteit en geen vertrouwde omgeving meer. Dat is nochtans de basis van elke jonge voetballer."