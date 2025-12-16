Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Pech voor Club Brugge, maar dan vooral voor Joaquin Seys. De linksback moest na een halfuur de strijd al staken tegen Dender en het ziet er naar uit dat hij ook de komende matchen aan de kant zal staan. Club Brugge is met een update gekomen.

Seys moest ondersteund worden bij het verlaten van het veld. Wat er precies gebeurd was, konden we niet zien, maar trainer Ivan Leko kon na de match toch iets meer duidelijkheid verstrekken.

"Hij heeft zijn enkel omgeslagen", zuchtte Leko. "We moeten verdere onderzoeken afwachten en kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar het zag er alvast niet goed uit."

Club Brugge komt met update over Joaquin Seys

Ondertussen is Club Brugge met een update gekomen over de toestand van Joaquin Seys. Al lijken ze ook op dinsdag nog niet met zekerheid te weten hoe het nu echt verder moet richting de belangrijke wedstrijd tegen KAA Gent.

ℹ️ Blessure update Joaquin Seys. Meer info 👇 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 16, 2025

"Joaquin liep een verstuiking van de enkel op tijdens de wedstrijd Dender - Club. Later deze week moet blijken hoe het herstel verloopt en of de verdediger selecteerbaar is voor de wedstrijd tegen KAA Gent dit weekend", klinkt het op de eigen webstek.





Het is al lang niet de eerste keer dat Joaquin Seys een blessure oploopt bij blauw-zwart. Hoelang hij nu buiten strijd zal zijn, is dus nog niet geweten. Ivan Leko zal hem graag kunnen gebruiken tegen zijn ex-club KAA Gent, maar dat blijft voorlopig onzeker.