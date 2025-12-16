En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

Andy Baetens maakte deze week zijn debuut op het WK darts en kon rekenen op steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken was aanwezig in Ally Pally om 'The Beast' aan te moedigen.

Baetens koos voor de goaltune van KAA Gent, ‘Kernkraft 400’, als walk-on song. Maar tijdens zijn opkomst kleurde de VIP-ruimte ook even blauw-zwart, dankzij de aanwezigheid van Vanaken.

De aanvoerder van Club Brugge volgde de match samen met zijn partner Lauren Flemings en reageerde enthousiast op het optreden van de Belgische darter. Zijn aanwezigheid was geen toeval: Vanaken is al langer liefhebber van darts en was eerder aanwezig bij wedstrijden van Kim Huybrechts.

Hans Vanaken kwam Andy Baetens een hart onder de riem steken

Baetens begon sterk en kwam zelfs 2-1 voor tegen Dirk van Duijvenbode, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. Ondanks het verlies toonde hij veel kwaliteit tijdens zijn debuut op het grootste dartstoneel.

Tijdens zijn walk-on kreeg Baetens een stevige handshake van Vanaken, wat het allemaal wat specialer maakte. De steun van de Club-kapitein gaf hem zichtbaar energie en vertrouwen.

Voor Vanaken ligt de focus uiteraard bij Club Brugge, maar zijn aanwezigheid in Londen toont de verrassende kruisbestuiving tussen Belgische topsporters.



