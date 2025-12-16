Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Simons - Hayen - Fink
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Simons - Hayen - Fink
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk
KRC Genk nam deze week afscheid van Thorsten Fink. Het bestuur is intussen volop bezig met de zoektocht naar een opvolger. Daarbij zijn meerdere namen naar voren geschoven, waaronder Nicky Hayen en Timmy Simons. (Lees meer)
