Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

Lize Feryn en Aster Nzeyimana brengen ook dit jaar de eindejaarsfeesten door in het buitenland. Het koppel vertrekt voor drie weken naar Costa Rica, waar ze hun huwelijksreis combineren met Kerstmis en Nieuwjaar.

Kerst in de tropen

Feryn benadrukte dat Kerstmis voor haar een bijzonder moment blijft. “Absoluut een lichtpuntje in de winter, absoluut de meest gezellige tijd van het jaar”, zegt ze in De Zondag.

Toch kiest het koppel er opnieuw voor om de feestdagen buiten België door te brengen. Ze vertrekken binnenkort naar Costa Rica, waar ze Kerstmis zullen vieren in warme omstandigheden.

De actrice gaf aan dat zij en Nzeyimana de voorbije jaren vaker de eindejaarsperiode in het buitenland doorbrachten. Dit jaar valt dat samen met hun huwelijksreis. “Kerst in de hitte dus, met wat fake sneeuw rond een plastieken kerstboom – ook heel leuk.”

Grote wens

Naast de reisplannen sprak Feryn ook over haar persoonlijke wensen voor het komende jaar. Ze aarzelde even, maar gaf daarna duidelijk aan wat voor haar belangrijk is. “Een kindje. Dat mag je me toewensen”, gaat ze verder. Het koppel is altijd open geweest over hun kinderwens en hoopt dat 2026 op dat vlak gunstig zal zijn.


Naast de gezinsplannen staan er ook praktische uitdagingen te wachten. Feryn gaf aan dat er nog verbouwingen gepland zijn. “Je mag me trouwens ook succesvolle verbouwingen toewensen, want die staan ons ook nog te wachten.” Daarmee maakte ze duidelijk dat het komende jaar zowel privé als praktisch druk zal worden.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

