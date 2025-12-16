Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Club Brugge is tot op drie punten van leider Union SG genaderd in de stand. En dus lijkt blauw-zwart een woordje te willen gaan meespelen in het titeldebat. Vorige week kwam er het ontslag van Nicky en de aanstelling van Ivan Leko.

De eerste wedstrijd van Club Brugge onder Ivan Leko werd een pijnlijke nederlaag voor blauw-zwart, maar wedstrijd twee leverde wel een flinke overwinning op tegen Dender. In de tweede helft sloeg de scoringsmachine aan.

Tweede helft begin van het grote gelijk

Uiteindelijk werd het liefst 1-5. "In de eerste helft kregen we een versie van Club Brugge zoals we dit seizoen zo vaak al hebben gezien en waar Bart Verhaeghe en het bestuur zich donkerblauw aan hebben geërgerd."

"Slap voetbal, niets van pressing, simpel gepakt op de omschakeling en niets van kansen. Volgens Ivan Leko lag dat aan de moeilijke week die ze achter de rug hadden. De tweede helft was daar niets meer van te merken", aldus Peter Vandenbempt.

Luidruchtige coaching van Ivan Leko

"De tweede helft was het begin van het grote gelijk van de bazen van Club Brugge. Ze speelden zoals dat van de beste, rijkste ploeg en club van het land verwacht mag worden", ging hij verder in de podcast Vandenbempt.

Lees ook... Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"
"En dan zal Club Brugge binnenkort ook een maatje te groot zijn voor de meeste andere ploegen in onze competitie. Het is precies ook voor de zeer actieve, luidruchtige coaching bij de 1-3 en 1-4 dat de keuze op Leko is gevallen."

