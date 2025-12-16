De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

Marouane Fellaini maakt tijdelijk deel uit van de technische staf van Charleroi. De voormalige Rode Duivel sprak dinsdag tijdens een persconferentie de pers toe. En hij had het er uiteraard ook over zijn link met Standard.

Het is een nieuws dat iedereen heeft verrast op maandag. Marouane Fellaini sloot zich tijdelijk aan bij de technische staf van Sporting Charleroi als sportief adviseur. Dat maakte het team ook officieel bekend via de sociale media.

Marouane Fellaini komt Charleroi een handje helpen

Fellaini is enkele jaren opgeleid bij de Zebra's, maar de voormalige Rode Duivel is vooral bekend in België als een icoon van Standard Luik, waar hij twee titels mee won in 2007-2008 en 2008-2009. Maar wat komt hij precies doen in een staf die onlangs is veranderd door het vertrek van Rik de Mil naar Gent?

Hij verscheen op een persconferentie op Mambourg deze dinsdag om deze vraag te beantwoorden. Marouane Fellaini verborg niet dat het uit vriendschap voor Mehdi Bayat is, die hij veelvuldig heeft ontmoet tijdens zijn tijd bij de Belgische voetbalbond, dat hij de Zebra's komt helpen.

Gesproken met Mehdi Bayat

"Ik zag hem bij Union-Marseille, we hebben daar gesproken. Ik bood hem vrijwillig mijn diensten aan. Ik ken de situatie van Charleroi. Ik doe het uit vriendschap", verklaarde hij aan Sudinfo. "Ik ben deze maand in België om familiale redenen. Normaal woon ik in Dubai. Ik kan mijn grinta aan de groep toevoegen. Het is belangrijk dat ze gehecht en verenigd blijven."

Fellaini werd natuurlijk ook ondervraagd over zijn band met Standard en of zijn periode bij de Rouches van invloed was op zijn beslissing. "Dat heeft er niets mee te maken. Ik ben Belgisch international geweest. Ik heb verschillende clubs gehad in mijn carrière. Ik ben hier voor 2-3 weken. Daarna ga ik terug naar Dubai. Ik doe het met plezier."