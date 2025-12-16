De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Marouane Fellaini maakt tijdelijk deel uit van de technische staf van Charleroi. De voormalige Rode Duivel sprak dinsdag tijdens een persconferentie de pers toe. En hij had het er uiteraard ook over zijn link met Standard.

Het is een nieuws dat iedereen heeft verrast op maandag. Marouane Fellaini sloot zich tijdelijk aan bij de technische staf van Sporting Charleroi als sportief adviseur. Dat maakte het team ook officieel bekend via de sociale media.

Marouane Fellaini komt Charleroi een handje helpen

Fellaini is enkele jaren opgeleid bij de Zebra's, maar de voormalige Rode Duivel is vooral bekend in België als een icoon van Standard Luik, waar hij twee titels mee won in 2007-2008 en 2008-2009. Maar wat komt hij precies doen in een staf die onlangs is veranderd door het vertrek van Rik de Mil naar Gent?

Hij verscheen op een persconferentie op Mambourg deze dinsdag om deze vraag te beantwoorden. Marouane Fellaini verborg niet dat het uit vriendschap voor Mehdi Bayat is, die hij veelvuldig heeft ontmoet tijdens zijn tijd bij de Belgische voetbalbond, dat hij de Zebra's komt helpen.

Gesproken met Mehdi Bayat

"Ik zag hem bij Union-Marseille, we hebben daar gesproken. Ik bood hem vrijwillig mijn diensten aan. Ik ken de situatie van Charleroi. Ik doe het uit vriendschap", verklaarde hij aan Sudinfo. "Ik ben deze maand in België om familiale redenen. Normaal woon ik in Dubai. Ik kan mijn grinta aan de groep toevoegen. Het is belangrijk dat ze gehecht en verenigd blijven."

Lees ook... Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg
Fellaini werd natuurlijk ook ondervraagd over zijn band met Standard en of zijn periode bij de Rouches van invloed was op zijn beslissing. "Dat heeft er niets mee te maken. Ik ben Belgisch international geweest. Ik heb verschillende clubs gehad in mijn carrière. Ik ben hier voor 2-3 weken. Daarna ga ik terug naar Dubai. Ik doe het met plezier."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Charleroi
Standard
Marouane Fellaini

Meer nieuws

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
7
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
6
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
1
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

19:30
5
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
1
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
4
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
1
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
1
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
4
Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

10:30
Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

09:30
2
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
3
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
12
Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

08:20
7
Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

07:40
3
Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

07:20
15
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

07:00
11
Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" Analyse

Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

06:00
4
ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

06:30
2
David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi Reactie

David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

19:50
Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" J K J K over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Kompany_GOAT Kompany_GOAT over De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag) 1872 1872 over Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens' mijnheer primus mijnheer primus over Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal" filip hendrix filip hendrix over Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?" Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved