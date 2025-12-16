Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

De U19 van Club Brugge heeft in de UEFA Youth League al meerdere topploegen verslagen, waaronder AS Monaco, Atalanta, Bayern München, FC Barcelona en Arsenal. Tegelijkertijd staat het team in de Challenger Pro League onderaan.

De Roeck benadrukte dat de overwinning tegen Barcelona niet automatisch betekent dat het toernooi kan worden gewonnen. “Dat is misschien iets te kort door de bocht”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “We bekijken het match per match en ronde per ronde.” Daarbij wees hij op de volgende confrontatie met AS Monaco, die ondanks een eerdere zege geen gemakkelijke opdracht zal zijn.

Volgens de coach is er tot dusver geen enkele wedstrijd eenvoudig geweest. Hij stelde dat de ploeg telkens opnieuw moet bewijzen dat ze competitief kan zijn. Het succes in de groepsfase geeft vertrouwen, maar garandeert niets voor de knock-outfase.

Doorstroming naar het eerste elftal

Op de vraag hoeveel spelers uit deze jeugdploeg zullen doorbreken bij het eerste elftal, gaf De Roeck aan dat dit moeilijk te voorspellen is. “Bij Club NXT willen we spelers klaarstomen om basisspeler bij Club 1 te worden. Als dat lukt, hebben we als club uitstekend werk geleverd.”

Hij wees erop dat de verwachtingen binnen Club Brugge bijzonder hoog liggen. Impact hebben op Champions League-niveau is volgens hem niet vanzelfsprekend. Factoren zoals gezondheid, blessurevrij blijven en mentale ontwikkeling spelen een grote rol in het traject van jonge spelers.

Mentaliteit als sleutel



De Roeck benadrukte dat talent alleen niet volstaat. “Om kans te maken op een langdurige profcarrière, op eender welk niveau en in eender welke sport, geldt: mentality beats talent every day”, besluit hij.