'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

Zien we Mamady Diambou vanaf januari op de Belgische voetbalvelden? Het zou zomaar kunnen, want hij staat in de belangstelling van verschillende teams. Toch zal het niet makkelijk zijn om hem in huis te halen.

Mamady Diambou is een 23-jarige Malinese defensieve middenvelder. Momenteel speelt hij voor Red Bull Salzburg, maar daar zou hij deze winter wel eens kunnen gaan vertrekken. Of eerder zelfs moeten gaan vertrekken.

De jongeman uit Mali heeft momenteel een marktwaarde van 3,5 miljoen euro volgens Transfermarkt. Bovendien ligt hij nog tot juni 2028 onder contract bij het team waar hij al sinds 2021 onder contract ligt. Daardoor wordt het niet makkelijk om hem in huis te halen.

Welke ploeg haalt Diambou van RB Salzburg in huis?

Toch zouden volgens AfricaFoot verschillende Belgische teams wel wat in hem zien. Misschien dat ze bij Red Bull Salzburg akkoord zouden kunnen gaan met een huurdeal, waardoor de defensieve middenvelder wat meer speelkansen krijgt.

In het verleden werd hij ook al verhuurd aan Liefering en Luzern, mogelijk staat nu een avontuur in een ander land op hem te wachten. De concurrentie voor hem is alvast niet minnetjes, want ook ploegen uit Turkije en Spanje zouden interesse tonen.

Met onder meer Swansea en Stoke City is er ook interesse uit Engeland. Veel kapers op de kust dus voor de eventuele geïnteresseerde Belgische teams. De komende weken zal er meer duidelijkheid moeten komen in de zaak.

