Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Foto: © photonews

De Belgische voetbalbond heeft de namen bekendgemaakt van de scheidsrechters die dit weekend de leiding zullen hebben over de competitiewedstrijden. Erik Lambrechts en Jasper Vergoote krijgen een paar toppers voor de kiezen.

De Pro League heeft op haar officiële website de scheidsrechtersaanstellingen voor de komende 19e speeldag bekendgemaakt. Deze speeldag wordt vrijdag geopend met de wedstrijd van Charleroi en Genk.  Simon Bourdeaud’hui zal deze wedstrijd op Mambourg leiden om 20u45.

De volgende dag, om 16u, zal Nicolas Laforge de match tussen Dender en Standard fluiten. Anthony Letellier zal op zijn beurt Westerlo - RAAL La Louvière leiden, een duel dat voor beide ploegen heel erg belangrijk kan zijn. 

Tot slot vindt de match plaats tussen Union SG en Zulte Waregem (20u45) en deze wordt geleid door Nathan Verboomen. Union SG kan daar een nieuwe gouden zaak doen aan de top van het klassement, maar ook Zulte Waregem kan drie belangrijke punten pakken.

Lees ook... KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

Scheidsrechters voor speeldag 19 zijn bekend

Zondag zal de topper tussen Club Brugge en KAA Gent (13u30) gefloten worden door Jasper Vergoote. STVV - KV Mechelen (16u) staat onder leiding van Jan Boterberg, terwijl de wedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht door Erik Lambrechts zal worden gefloten.

Als laatste - de laatste wedstrijd van deze 19e speeldag is gepland om 19u15 deze zondag - is er nog de clash tussen OH Leuven en Cercle Brugge. Die zal worden gefloten door Michiel Allaerts en is van belang in de strijd onderin.

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

