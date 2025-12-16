De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De Bosman-uitspraak heeft het gezicht van het wereldvoetbal veranderd. Zonder de mislukte transfer en de rechtszaak van Jean-Marc Bosman in 1990, zou alles vandaag de dag heel anders kunnen zijn geweest.

Pro memorie: in 1990 loopt het contract van Jean-Marc Bosman bij FC Luik af. Deze speler, iconisch binnen de Belgische competitie (hij speelde bijna 100 wedstrijden in de Eerste Klasse voor Standard en FC Luik), wil vervolgens in Frankrijk, bij Dunkerque, aan de slag gaan.

Het begin van een lang proces voor Bosman

Maar Club Luik, dat een aanzienlijke salarisverlaging eiste bij een contractverlenging, weigerde dat hij naar USL Dunkerque vertrok en vroeg een transfersom. Jean-Marc Bosman stapte daarop naar de rechtbank en bereikt na jarenlange procedures twee radicale veranderingen.

Eén daarvan betreft het Belgische voetbal en verbiedt Belgische clubs om een vergoeding te eisen als een contract afloopt. De andere doet het wereldwijde voetbal op zijn grondvesten schudden: het ziet de afschaffing van quota voor buitenlandse spelers in een Europees team, zolang deze spelers staatsburgers van de Europese Unie zijn.

Jean-Marc Bosman leeft met 2000 euro per maand

Kortom: als het Europese voetbal is zoals het nu is, hebben we dat minstens voor een deel aan Jean-Marc Bosman te danken. Veel meer dan Eden Hazard, Enzo Scifo of Kevin De Bruyne is hij, in termen van impact, de "belangrijkste" Belgische voetballer in de geschiedenis van de sport. Toch vertelde Bosman in de krant L'Equipe over zijn moeilijke dagelijkse leven.

"Alles veranderde destijds. De transferperiodes, de transfers, de salarissen. Voor iedereen - de FIFA, de UEFA, de clubs, de spelers - was deze gerechtelijke beslissing een overwinning... behalve voor mij", betreurt hij.

Alles veranderde, maar niet voor Bosman zelf

Jean-Marc Bosman, die door de voetbalwereld was uitgesloten totdat het oordeel viel, leeft nu met ongeveer 2000 euro aan maandelijkse pensioen en betreurt in zijn boek "Mijn strijd voor de vrijheid" het gebrek aan erkenning van de voetbalwereld.

Hij vertelt bovendien een anekdote: in 2018 belde Véronique Rabiot, moeder en agent van Adrien Rabiot, hem op om hem te bedanken... en maakte 10.000 euro over, waarna ze hem later nog eens 10.000 euro contant gaf. "Ze zei dat haar zoon bij PSG speelde, maar ik volgde het voetbal niet meer zo goed. Ik dacht, wie is deze vrouw die mij zomaar opbelt 's avonds? Ze legde uit: 'We willen iets voor u doen, omdat we zien welke strijd u heeft geleverd, we begrijpen het'", vertelt hij.

