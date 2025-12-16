Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters van onder meer Anderlecht, Union en Standard roepen op tot hervorming van het huidige combi-bussysteem. Dit systeem verplicht fans om naar uit- en thuiswedstrijden te reizen met speciale bussen die op vooraf bepaalde locaties worden geparkeerd.

Zo blijven de supporters van beide ploegen gescheiden en kunnen ze elkaar voor of na de match niet ontmoeten. Het systeem werd ingevoerd om confrontaties tussen supporters te voorkomen. Veel ultras, zoals de Mauves Army van Anderlecht, vinden echter dat er te weinig alternatieven worden onderzocht en pleiten voor een model waarbij fans elkaar voor de match kunnen kruisen, zoals in Europese wedstrijden, klinkt het in La Dernière Heure.

Bij Union ondersteunen ze die visie. Hun fans ervaren dat het vaak gemakkelijker is om bij Europese uitwedstrijden te reizen, ondanks een hoger risico op incidenten, dan bij wedstrijden in België. De organisatie verloopt dan meestal via afspraken in de stad en begeleide escortes naar het stadion.

Combisysteem te streng en ook te uitdagend qua organisatie

Het combi-bussysteem wordt door supporters als te streng ervaren. Zelfs bij wedstrijden zonder verhoogd risico worden de bussen verplicht, waardoor fans zich beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid. De verplichte vertrekpunten en reistijden maken het bovendien logistiek zwaar om naar het stadion te gaan.

Daarnaast ontstaan er praktische problemen door het gebrek aan parkeerplaatsen voor de bussen. Clubs zoals La Louvière kregen kritiek omdat hun bezoekersparkeerplaatsen niet volstonden.

Lees ook... Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen›

Voor grote clubs zoals Anderlecht, wiens supporters verspreid zijn over heel België, vormt het combi-bussysteem een extra uitdaging. Het beperkt het aantal tickets en bussen, terwijl er in theorie veel meer fans zouden kunnen reizen als de infrastructuur en organisatie flexibeler waren.