Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Nathan De Cat beleefde een bijzonder moment door gisteren de Trofee Raymond Goethals te winnen als beste debutant van het jaar. De amper 17-jarige middenvelder groeide in sneltempo uit tot een vaste waarde bij Anderlecht. 

Sportief draait paars-wit weer mee bovenin, met een derde plaats in het klassement. “We concurreren met Club Brugge en Union. Dat is de voorbije jaren wel anders geweest”, stelde De Cat bij HLN. “Op dat vlak hebben we stappen gezet, maar momenten zoals tegen Westerlo mogen er eigenlijk niet tussen zitten. Het is goed dat we dat meteen hebben rechtgezet tegen STVV."

Ook intern voelt De Cat zich helemaal op zijn plaats. “We hebben echt een goede groep en ik versta mij ook uitstekend met de trainer”, klonk het tevreden. Over zijn eigen prestaties blijft hij kritisch. “Over mijn niveau ben ik tevreden, alleen vind ik dat mijn statistieken nog beter moeten. Eén doelpunt en één assist is te weinig."

Jeugdig enthousiasme van De Cat

Ambitie heeft hij nochtans genoeg, al werd hij na een eerdere uitspraak wat teruggefloten. Na de openingsspeeldag tegen Westerlo zei hij dat Anderlecht altijd voor de titel moet spelen. “Ik ga dat niet nog eens roepen”, lachte De Cat. “Dat was jeugdig enthousiasme, intern ben ik toch even op de schouder getikt. Top drie is het doel." De grijns verraadde wel dat hij stiekem van meer droomt.

Die dromen reiken zelfs tot het WK volgend jaar in de VS, Canada en Mexico. “Een wereldkampioenschap spelen is de droom van elke jonge speler, dus ook van mij”, gaf hij toe. “Ik denk er wel aan, maar er zijn veel goede spelers op mijn positie. Als ik erbij zou zijn, zou ik héél blij zijn, maar anders leg ik mij daar ook bij neer."

Lees ook... Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname
Intussen stijgt ook zijn marktwaarde razendsnel. CEO Kenneth Bornauw hoopt De Cat nog twee seizoenen op Neerpede te houden, al lijkt dat geen evidentie. Zelf blijft hij met beide voeten op de grond. “Ik ben daar écht niet mee bezig. Het enige wat voor mij telt, is de wedstrijd op Antwerp van zondag”,.

Anderlecht
Nathan De Cat

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen? Joe Joe over ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" .. .. over "Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf André Coenen André Coenen over 'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet' roeienongt roeienongt over Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa' Sv1978 Sv1978 over Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...' Cerclist Cerclist over Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan' Kantine
