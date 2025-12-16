Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Nathan De Cat beleefde een bijzonder moment door gisteren de Trofee Raymond Goethals te winnen als beste debutant van het jaar. De amper 17-jarige middenvelder groeide in sneltempo uit tot een vaste waarde bij Anderlecht.

Sportief draait paars-wit weer mee bovenin, met een derde plaats in het klassement. “We concurreren met Club Brugge en Union. Dat is de voorbije jaren wel anders geweest”, stelde De Cat bij HLN. “Op dat vlak hebben we stappen gezet, maar momenten zoals tegen Westerlo mogen er eigenlijk niet tussen zitten. Het is goed dat we dat meteen hebben rechtgezet tegen STVV."

Ook intern voelt De Cat zich helemaal op zijn plaats. “We hebben echt een goede groep en ik versta mij ook uitstekend met de trainer”, klonk het tevreden. Over zijn eigen prestaties blijft hij kritisch. “Over mijn niveau ben ik tevreden, alleen vind ik dat mijn statistieken nog beter moeten. Eén doelpunt en één assist is te weinig."

Jeugdig enthousiasme van De Cat

Ambitie heeft hij nochtans genoeg, al werd hij na een eerdere uitspraak wat teruggefloten. Na de openingsspeeldag tegen Westerlo zei hij dat Anderlecht altijd voor de titel moet spelen. “Ik ga dat niet nog eens roepen”, lachte De Cat. “Dat was jeugdig enthousiasme, intern ben ik toch even op de schouder getikt. Top drie is het doel." De grijns verraadde wel dat hij stiekem van meer droomt.

Die dromen reiken zelfs tot het WK volgend jaar in de VS, Canada en Mexico. “Een wereldkampioenschap spelen is de droom van elke jonge speler, dus ook van mij”, gaf hij toe. “Ik denk er wel aan, maar er zijn veel goede spelers op mijn positie. Als ik erbij zou zijn, zou ik héél blij zijn, maar anders leg ik mij daar ook bij neer."

Intussen stijgt ook zijn marktwaarde razendsnel. CEO Kenneth Bornauw hoopt De Cat nog twee seizoenen op Neerpede te houden, al lijkt dat geen evidentie. Zelf blijft hij met beide voeten op de grond. “Ik ben daar écht niet mee bezig. Het enige wat voor mij telt, is de wedstrijd op Antwerp van zondag”,.