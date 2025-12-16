Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht heeft - die serieuze off day tegen Westerlo te buiten gelaten - de goeie vorm te pakken. Dat heeft ook veel te maken met de juiste formule die Besnik Hasi gevonden heeft. Terwijl het middenveld de laatste jaren telkens een probleem was, is het nu de sterkte geworden van paars-wit.

Herinner u de vorige seizoenen de matchen tegen Club Brugge, Union en Genk. Telkens werd het middenveld weggeblazen op fysiek en duelkracht. Daar heeft Hasi nu wel komaf mee gemaakt. En daar is één jongen cruciaal in gebleken terwijl we hem begin dit seizoen weinig kans gaven om in de ploeg te komen.

De progressie van Saliba sinds begin dit seizoen is enorm

Nathan Saliba maakte in zijn eerste wedstrijden weinig indruk. Het leek allemaal te snel te gaan voor de Canadees, die het tempo van de MLS gewend was. Zijn aannames en inspelen waren te traag en ook in de duels kwam hij te laat. Zo pikte hij in zijn eerste zes wedstrijden dat hij in de basis stond vijf gele kaarten op.

Zes maanden onder Hasi hebben hem echter onmisbaar gemaakt op het middenveld. Saliba is een kuitenbijter zoals ze er bij Anderlecht al jaren eentje zoeken: onvermoeibaar, fysiek sterk en verticaal denkend. Samen met Nathan De Cat kan hij een middenveld domineren.

Er mag bij Saliba al eens wat vlees aan de studs hangen

Dat is momenteel de sleutel tot het succes bij paars-wit. Voetballend vermogen gecombineerd met onverzettelijkheid. Je moet al van goeie huize zijn om er door te voetballen. Niet toevallig zat Saliba op de bank in Westerlo en werden Verschaeren en co weer weggezet op kracht.

Tegen STVV toonde Saliba weer waarom hij zo belangrijk is. Niet enkel vanwege die goal, maar het geroemde middenveld van de Limburgers kwam niet in het spel voor. Er mag bij de 21-jarige al eens wat vlees aan de studs hangen. Die gele kaarten, dat nemen ze er dan wel bij.





Een transfer van Olivier Renard die hem veel krediet oplevert

Voor Enrick Llansana is het intussen een zure conclusie geworden: hij gaat enkel nog in de ploeg komen als Saliba er niet meer bij is. Want bij Anderlecht weten ze ook: die gaan ze nog voor een serieuze meerwaarde kunnen doorverkopen.

Hasi heeft het ook al gezegd: "Hij gaat nog beter worden!" Er zit nog een ferme rek op. Hij kan zijn statistieken nog meer opkrikken, want aanvallend is hij ook een wapen op stilstaande fases. En van zijn goed schot hebben we ook nog niet al te veel gezien. Als hij straks op het WK ook zulke prestaties neerlegt, zal Anderlecht zich wel in de handen wrijven. Een transfer van Olivier Renard die hem heel wat krediet oplevert.