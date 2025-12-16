Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4313

Anderlecht heeft - die serieuze off day tegen Westerlo te buiten gelaten - de goeie vorm te pakken. Dat heeft ook veel te maken met de juiste formule die Besnik Hasi gevonden heeft. Terwijl het middenveld de laatste jaren telkens een probleem was, is het nu de sterkte geworden van paars-wit.

Herinner u de vorige seizoenen de matchen tegen Club Brugge, Union en Genk. Telkens werd het middenveld weggeblazen op fysiek en duelkracht. Daar heeft Hasi nu wel komaf mee gemaakt. En daar is één jongen cruciaal in gebleken terwijl we hem begin dit seizoen weinig kans gaven om in de ploeg te komen.

De progressie van Saliba sinds begin dit seizoen is enorm

Nathan Saliba maakte in zijn eerste wedstrijden weinig indruk. Het leek allemaal te snel te gaan voor de Canadees, die het tempo van de MLS gewend was. Zijn aannames en inspelen waren te traag en ook in de duels kwam hij te laat. Zo pikte hij in zijn eerste zes wedstrijden dat hij in de basis stond vijf gele kaarten op. 

Zes maanden onder Hasi hebben hem echter onmisbaar gemaakt op het middenveld. Saliba is een kuitenbijter zoals ze er bij Anderlecht al jaren eentje zoeken: onvermoeibaar, fysiek sterk en verticaal denkend. Samen met Nathan De Cat kan hij een middenveld domineren. 

Er mag bij Saliba al eens wat vlees aan de studs hangen

Dat is momenteel de sleutel tot het succes bij paars-wit. Voetballend vermogen gecombineerd met onverzettelijkheid. Je moet al van goeie huize zijn om er door te voetballen. Niet toevallig zat Saliba op de bank in Westerlo en werden Verschaeren en co weer weggezet op kracht.

Tegen STVV toonde Saliba weer waarom hij zo belangrijk is. Niet enkel vanwege die goal, maar het geroemde middenveld van de Limburgers kwam niet in het spel voor. Er mag bij de 21-jarige al eens wat vlees aan de studs hangen. Die gele kaarten, dat nemen ze er dan wel bij.

Een transfer van Olivier Renard die hem veel krediet oplevert

Voor Enrick Llansana is het intussen een zure conclusie geworden: hij gaat enkel nog in de ploeg komen als Saliba er niet meer bij is. Want bij Anderlecht weten ze ook: die gaan ze nog voor een serieuze meerwaarde kunnen doorverkopen. 

Hasi heeft het ook al gezegd: "Hij gaat nog beter worden!" Er zit nog een ferme rek op. Hij kan zijn statistieken nog meer opkrikken, want aanvallend is hij ook een wapen op stilstaande fases. En van zijn goed schot hebben we ook nog niet al te veel gezien. Als hij straks op het WK ook zulke prestaties neerlegt, zal Anderlecht zich wel in de handen wrijven. Een transfer van Olivier Renard die hem heel wat krediet oplevert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Nathan-Dylan Saliba

Meer nieuws

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

09:30
2
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
1
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
3
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

07:40
3
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
5
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
4
Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

10:30
Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
4
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
2
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
12
Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

08:20
5
ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

06:30
2
Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

07:20
13
Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

07:00
11
Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" Analyse

Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

06:00
2
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
15
Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

23:30
Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

21:40
5
Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

22:00
David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi Reactie

David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

19:50
Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

21:00
Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

16:30
2
'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

20:40
OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

21:20
Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

20:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties" Nelvafrel Nelvafrel over Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg TatstOn TatstOn over Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...' franchi franchi over Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen TatstOn TatstOn over Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande franchi franchi over Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler Andreas2962 Andreas2962 over Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal" TatstOn TatstOn over Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved