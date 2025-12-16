"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

Na het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge en de aanstelling van Ivan Leko als nieuwe coach, blijft de toekomst van Hayen onderwerp van gesprek. Ook de uitlatingen van voorzitter Bart Verhaeghe hebben de situatie extra in de kijker gezet.

Ontslag en opvolging

Club Brugge besloot vorige week om afscheid te nemen van Hayen. De keuze voor Ivan Leko als opvolger werd snel gemaakt en zorgde voor uiteenlopende reacties. Verhaeghe gaf aan dat de club nood had aan een nieuwe impuls en dat de beslissing noodzakelijk was om de sportieve lijn te bewaken. Daarmee werd duidelijk dat de voorzitter zelf sterk betrokken was bij de wissel.

Voor Hayen betekende dit een abrupt einde van zijn periode bij de Brugse club. Hij liet weten dat hij zich bewust was van de moeilijkheden en dat de timing van de beslissing hem verraste. Toch gaf hij aan dat hij vooruit wil kijken en openstaat voor nieuwe uitdagingen.

Toekomst in België of buitenland

In de Belgische competitie wordt zijn naam genoemd bij KRC Genk, waar Thorsten Fink deze week ontslagen werd. De mogelijkheid dat Hayen daar een rol kan opnemen, wordt niet uitgesloten. Tegelijkertijd wordt gesuggereerd dat een stap naar het buitenland misschien een betere optie kan zijn dan in eigen land te blijven.

Hayen is aangesloten bij het internationale makelaarsbureau SEG, dat ook coaches als Erik ten Hag en Pep Guardiola vertegenwoordigt. Dat netwerk kan hem helpen om kansen buiten België te benutten. “Er zijn mogelijkheden”, geeft hij toe aan Het Nieuwsblad. “Het enige lastige is de timing. Clubs die je nu willen, zitten zelf in een heel moeilijke periode.”

Hij benadrukte dat een overstap naar een buitenlandse club vaak betekent dat er geen voorbereidingstijd is en dat prestaties onmiddellijk verwacht worden, zeker op dit moment in het seizoen. “Het hangt er allemaal van af welk verhaal er wordt gebracht”, besluit hij.