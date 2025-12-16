Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt
Foto: © photonews
Royal Antwerp speelde niet meteen de beste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij KAA Gent. Maar er werd wél gewonnen en zo zit het team steeds meer in de goede flow. Al had coach Joseph Oosting ook nog werkpunten gezien.

“Je ziet hoe snel het kan veranderen. De zege op Club gaf ons een boost. We zitten sindsdien in een positieve flow. Waar het voorheen vaak tegen zat, hebben we nu wél wat geluk", vatte Thibo Somers het stellig samen.

Degelijke match, zonder meer van Antwerp

Een idee dat ook leefde bij Vincent Janssen: "Het was een degelijke match van ons, maar niet altijd nauwkeurig van ons, in balbezit was het niet goed in de eerste helft. Gent is geen slechte ploeg natuurlijk", klonk het bij hem.

"Soms moet je er zijn in de omschakeling en daar waren we. Op die manier pakken we de overwinning en dat is belangrijk." Ook voor Zeno Van Den Bosch waren de drie punten het belangrijkste van de wedstrijd in Gent.

Coach Oosting ziet nog werkpunten

"Ik ben tevreden met het resultaat, maar in balbezit mag het voor mij toch wat beter. Het was geen grootse wedstrijd van ons. Ik ben een coach die graag de opbouw van achteruit wil verzorgen om zo tot kansen te komen."


"Daar kunnen we stappen in zetten. Vandaag wilden we om de druk van Gent heen spelen, om dan onze nummer zes te bereiken en dan beginnen te voetballen. Dat lukte ons te weinig en daar moeten we nog stappen in zetten.”

