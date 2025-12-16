Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Op de dag dat KRC Genk afscheid nam van coach Thorsten Fink, schoof Wouter Vrancken aan in de studio van FC Limburg. De huidige succescoach van STVV sprak open over de situatie in het Belgische trainerslandschap en gaf zijn visie op de mogelijke komst van Nicky Hayen naar Genk.

Ontslag en dynamiek

Vrancken benadrukte dat hij niet bezig is met het ontslag van Fink, maar dat het wel de actualiteit bepaalt. “Al moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen dat het recente ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge mij meer heeft verrast dan dat van Fink nu”, klinkt het.

Hij wees erop dat er inmiddels al negen trainerswissels zijn geweest dit seizoen. “Voor jobzekerheid moet je alleszins geen coach worden.” Volgens hem is het inherent aan topclubs dat bij onvoldoende resultaten een ontslag snel volgt.

Menselijke factor en verantwoordelijkheid

Vrancken gaf aan dat een trainerswissel vaak het gevolg is van meerdere factoren. Hij vertelde dat het niet ongewoon is dat coaches zelf ook de stap naar een andere club zetten. Daarbij verwees hij naar de situatie rond Hayen en de snelle opvolging door Leko. “Middenin het seizoen, op eender welk moment kan je ontslagen worden. Dan moet je als coach ook het recht hebben om opportuniteiten te pakken.”

Hij benadrukte dat het menselijke aspect belangrijk blijft. Bij zijn vertrek bij Gent verliep de communicatie correct en ook bij KV Mechelen gaf hij tijdig aan dat een afscheid beter was. “En als je dan op een punt belandt dat de één van de ander afscheid moet nemen… so be it.”

Hayen en Genk

Op de vraag of Hayen een geschikte trainer zou zijn voor Genk, gaf Vrancken een genuanceerd antwoord. “Hij heeft het goed gedaan bij Club Brugge. De vraag is alleen: wil Nicky nu al springen? Want je zit natuurlijk met een verwerkingsproces.” Daarmee benadrukte hij dat timing en persoonlijke verwerking een rol spelen.



Hij verwees naar zijn eigen ervaring bij de overgang van Genk naar Gent. “Het hangt er bijvoorbeeld van af op welke manier je afscheid moet nemen van een club. Voel je het komen? Of komt het onverwacht en heb je het gevoel dat men een mes in je rug heeft gestoken?”, besloot Vrancken.