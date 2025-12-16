Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Moet Genk voor Hayen gaan? Vrancken velt zijn oordeel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op de dag dat KRC Genk afscheid nam van coach Thorsten Fink, schoof Wouter Vrancken aan in de studio van FC Limburg. De huidige succescoach van STVV sprak open over de situatie in het Belgische trainerslandschap en gaf zijn visie op de mogelijke komst van Nicky Hayen naar Genk.

Ontslag en dynamiek

Vrancken benadrukte dat hij niet bezig is met het ontslag van Fink, maar dat het wel de actualiteit bepaalt. “Al moet ik eerlijkheidshalve wel zeggen dat het recente ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge mij meer heeft verrast dan dat van Fink nu”, klinkt het.

Hij wees erop dat er inmiddels al negen trainerswissels zijn geweest dit seizoen. “Voor jobzekerheid moet je alleszins geen coach worden.” Volgens hem is het inherent aan topclubs dat bij onvoldoende resultaten een ontslag snel volgt.

Menselijke factor en verantwoordelijkheid

Vrancken gaf aan dat een trainerswissel vaak het gevolg is van meerdere factoren. Hij vertelde dat het niet ongewoon is dat coaches zelf ook de stap naar een andere club zetten. Daarbij verwees hij naar de situatie rond Hayen en de snelle opvolging door Leko. “Middenin het seizoen, op eender welk moment kan je ontslagen worden. Dan moet je als coach ook het recht hebben om opportuniteiten te pakken.”

Hij benadrukte dat het menselijke aspect belangrijk blijft. Bij zijn vertrek bij Gent verliep de communicatie correct en ook bij KV Mechelen gaf hij tijdig aan dat een afscheid beter was. “En als je dan op een punt belandt dat de één van de ander afscheid moet nemen… so be it.”

Hayen en Genk

Op de vraag of Hayen een geschikte trainer zou zijn voor Genk, gaf Vrancken een genuanceerd antwoord. “Hij heeft het goed gedaan bij Club Brugge. De vraag is alleen: wil Nicky nu al springen? Want je zit natuurlijk met een verwerkingsproces.” Daarmee benadrukte hij dat timing en persoonlijke verwerking een rol spelen.

Lees ook... "Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

Hij verwees naar zijn eigen ervaring bij de overgang van Genk naar Gent. “Het hangt er bijvoorbeeld van af op welke manier je afscheid moet nemen van een club. Voel je het komen? Of komt het onverwacht en heb je het gevoel dat men een mes in je rug heeft gestoken?”, besloot Vrancken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
STVV
Wouter Vrancken
Nicky Hayen

Meer nieuws

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
1
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

Royal Antwerp blijft maar winnen, al ziet Joseph Oosting nog een flink werkpunt

23:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

22:30
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

20:20
1
Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
1
OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

18:30
4
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
5
DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

20:40
4
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
2
Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

18:40
1
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

17:40
5
De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

18:00
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

18:20
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
23
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
1
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
14
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

15:00
2
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
4
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen? FranskeVRooij FranskeVRooij over K Beerschot VA - KAA Gent: 1-2 Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze RobinV RobinV over Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties" Don Doumbia Don Doumbia over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk Don Doumbia Don Doumbia over DAZN-kijkers missen twee goals live door storing Don Doumbia Don Doumbia over OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden? Obiku Obiku over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved