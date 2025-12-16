Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Met slechts 32% van de speeltijd in de competitie dit seizoen, heeft Mario Stroeykens zijn status bij Anderlecht zien afnemen. Ondanks zijn terugval zou de offensieve middenvelder toch de interesse wekken van Beşiktaş, een van de drie grote Turkse clubs.

Nog niet zo lang geleden werd Mario Stroeykens als een onmisbare speler bij RSC Anderlecht beschouwd en als een speler die over een paar seizoenen voor een zeer hoog bedrag getransfereerd zou worden.

Situatie van Stroeykens is helemaal anders geworden bij Anderlecht

De situatie van de aanvallende middenvelder is echter veranderd. Gedegradeerd naar de status van invaller, heeft hij slechts 32% van de mogelijke speeltijd in de Jupiler Pro League gespeeld en werd hij slechts bij 22% van de wedstrijden in de basis opgesteld.

Mario Stroeykens is nu een speler geworden die RSC Anderlecht graag wil verkopen, vooral om te profiteren van zijn marktwaarde die, hoewel dalend, nog steeds 8 miljoen euro bedraagt volgens Transfermarkt.

Besiktas zou interesse hebben in Mario Stroeykens

Onder contract tot 2028 zou de 21-jarige speler Anderlecht moeten verlaten vóór het aflopen van dat contract, misschien zelfs al dit seizoen. Zeker nu een club met enig aanzien op Europees niveau interesse toont.



Volgens informatie van Ertan Süzgün, verslaggever voor de sportzender Yeni Açık in Turkije, heeft Beşiktaş een lijst opgesteld van middenvelders onder de 23 jaar met als doel hun middenveld te verjongen, en hebben ze twee profielen geselecteerd. Ook James McAtee van Nottingham Forest wordt genoemd als een mogelijke versterking. Deze winter willen ze al in actie komen.