Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Bram Van Driessche is opgenomen in de voorselectie van FIFA voor de VAR tijdens de komende Wereldbeker in Noord-Amerika. Dit bevestigt dat Belgische scheidsrechters ondanks recente arbitragecontroverses internationaal hoog aangeschreven blijven.

De 41-jarige Van Driessche heeft al ruime ervaring als VAR in de Champions League en werd eerder ook door FIFA geselecteerd voor het WK voor clubs als videoscheidsrechter. Zijn naam begint steeds meer te klinken in het internationale arbitragecircuit.

De definitieve selectie voor de Wereldbeker wordt in het voorjaar bekendgemaakt. Voor Van Driessche zou een plaats betekenen dat hij deel uitmaakt van de elite van scheidsrechters op het grootste podium ter wereld.

Bram Van Driessche als VAR op het WK

Naast Van Driessche kregen deze week ook andere Belgische scheidsrechters erkenning. Erik Lambrechts werd door de UEFA gepromoveerd naar de Elite-categorie, wat hem toelaat enkele van de grootste wedstrijden op het Europese continent te leiden, waaronder in de Champions League.

Jasper Vergoote bereikte de 1e categorie, het tweede niveau van Europees arbitrage, en kan zo zijn carrière verder internationaal uitbouwen.

Deze stappen tonen aan dat België internationaal stappen zet met het scheidsrechterskorps, zowel op het veld als in de VAR-rol.