Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Midweekvoetbal in de Challenger Pro League. Onder meer Beerschot en KV Kortrijk komen op dinsdag al in actie en dus is het uitkijken naar wat zij vermogen. Want het zou wel eens een belangrijke speeldag kunnen worden met oog op het vervolg van de competitie.

KV Kortrijk heeft momenteel als nummer twee een bonus van vijf punten op nummer drie Beerschot. De top-2 promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, het nummer drie moet play-offs afwerken om kans te blijven maken.

Kerels willen met 9 op 9 het jaar afsluiten

En dus is het aan De Kerels om op bezoek bij Lierse SK de drie punten mee naar huis te nemen om op die manier 2025 goed af te gaan sluiten. Volgend weekend staat er nog een duel met de RSCA Futures op het spel.

Na een 1 op 6 uit de vorige wedstrijden wil het na de zege tegen Seraing met 9 op 9 naar het kerstdiner. Dan is een tripje naar het Lisp wel geen sinecure, want Lierke Plezierke heeft ondertussen een sterke reeks van 13 op 15 neergezet.

KV Kortrijk is van niemand bang

Bovendien doen ze het zeker in eigen huis opperbest. Aan Liam De Smet - gewezen jeugdproduct van Club Brugge - om te laten zien dat hij er ook tegen Lierse kan staan. "Ik vind beter en beter mijn draai. Als ploeg hebben we tegen Seraing ook de 1 op 6 rechtgezet."



En hij gaat verder in Het Nieuwsblad: "Voor mij is het net leuk dat we opnieuw mogen spelen. Lierse een verraderlijke tip? Als we spelen zoals we tegen Seraing deden, dan moeten we van niemand bang zijn met deze ploeg."