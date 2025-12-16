Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen reageerde vorige week op zijn ontslag bij Club Brugge en liet vooral blijken hoe verrast hij was door de manier waarop het gebeurde. Hij was verrast, maar vooral het menselijk aspect heeft hem geraakt.

Hayen benadrukte dat hij altijd nuchter in het voetbal staat. Drie overwinningen of drie nederlagen betekenen voor hem geen extreme emoties. “Je kan altijd een reden vinden om iemand te ontslaan. Het is alleen de manier waarop dat gebeurd is, die pijn doet", aldus de ex-coach.

Voor Hayen was het vooral moeilijk dat er al een opvolger klaarstond. “Dat is de donkere kant van het voetbal. We hebben altijd heel open gecommuniceerd, maar nu kreeg ik op maandagmiddag ineens dat verrassende bericht", legde hij uit.

Hayen heeft het lastig met dat er achter zijn rug al met andere coaches werd gesproken

Sportieve redenen kon hij wel relativeren. “Na de nederlaag tegen Antwerp zaten we nog samen en werd er gezegd dat we er samen zouden uitkomen en dat er tijdens de winterstop transfers zouden komen. Het is lastig om dan te lezen dat er al met andere coaches werd gesproken", aldus Hayen.

Ook de kritiek dat hij het vuur er niet meer in kreeg, relativeerde hij. “Er is een verschil tussen hopen en proberen. Wij probeerden elke dag opnieuw het vuur in de spelers te krijgen. Als je ze hebt gezien tegen Leuven en STVV, dan was duidelijk dat ze niet uitgeblust waren, en ikzelf ook niet", stelde Hayen.

Het ontslag kwam volgens hem dus vooral hard aan door de manier van communiceren. “Op een bepaald moment werd aan een speler (Vanaken, nvdr.) gevraagd of het op was. Dan krijg je toch het gevoel dat het niet klopt. Het gaat niet om drie op twaalf of matig spel, maar om hoe het menselijke aspect werd behandeld,” besloot hij.