Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Club Brugge gaat het contract van Simon Mignolet (zo goed als zeker) niet verlengen. Al is het exacte plan van blauw-zwart op dit moment niét gekend.

Simon Mignolet beschikt over een aflopende overeenkomst bij Club Brugge. De doelman liet tussen de lijnen al meermaals verstaan dat hij op dit moment niet weet hoe zijn toekomst er na dit seizoen uit zal zien.

Het Laatste Nieuws laat weten dat Club Brugge niet van plan is om het contract van Mignolet te verlengen. De West-Vlamingen zien geen toekomst in een nieuwe overeenkomst voor de 37-jarige doelman. Zijn blessureleed van de voorbije maanden heeft die beslissing alleen maar kracht bijgezet.

Plan is niét veranderd

Eigenlijk is het plan van begin dit seizoen niét veranderd. Ook toen opperde het blauw-zwarte bestuur dat Nordin Jackers zijn kans moest krijgen. De 28-jarige doelman is - of was? - dé toekomst tussen de blauw-zwarte palen.

Jackers - de doelman ligt momenteel zelf in de lappenmand - was dit seizoen allesbehalve foutloos. Ondertussen staat Dany van den Heuvel onder de lat, maar ook de 22-jarige Nederlander beschikt over een aflopend contract.

Gaat Club Brugge op zoek naar een nieuwe doelman?



Gaat Club Brugge volgend seizoen door met Jackers én van den Heuvel? We denken het niet. Dévy Rigaux moet de komende maanden op zoek naar een betrouwbaar sluitstuk die nog enkele seizoenen op de teller heeft staan.