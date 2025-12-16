De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

Ivan Leko vervangt Nicky Hayen aan het roer bij Club Brugge. Er was iets meer dan één miljoen euro nodig om het contract van de Kroaat bij KAA Gent te verbreken. Ondertussen zijn alle cijfertjes bekend.

Ivan Leko is de nieuwe coach van Club Brugge. Dat zorgde vorige week voor heel wat gedoe, want niemand had die move zien aankomen. En ook het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge had zijn impact op iedereen.

Supporters niet tevreden met de zaak

De supporters waren niet onverdeeld gelukkig en sloegen terug. Niet richting Ivan Leko - van hem houden ze ook nog vanuit zijn vorige periode bij blauw-zwart. Wel richting het blauw-zwarte bestuur voor het ontslaan van Hayen.

Club Brugge (of eigenlijk Ivan Leko) moet ook nog wat geld betalen aan KAA Gent voor het vertrekken. Er stond namelijk een opstapclausule in het contract van de coach. Met een equivalent van negen maanden brutoloon.

Meer dan een miljoen euro heel snel te betalen

Aangezien Ivan Leko volgens een insider liefst 120.000 euro per maand incasseerde bij Gent, moet er dus een afkoopsom van 1,08 miljoen euro worden betaald. Dat moet Leko eigenlijk zelf betalen, al zal Club Brugge dat in concreto voor hem doen.

En ook de timing is van belang. Zo zijn er amper tien dagen om aan de 1,08 miljoen euro te voldoen. Gent krijgt er dus een soort van kerstcadeautje bij waarmee het de markt op kan, al hebben ze mogelijk zelf ook een bedrag moeten ophoesten om Rik De Mil los te weken bij Charleroi.