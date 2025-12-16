Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Het kan zeer snel gaan in het Belgisch voetbal. Een week geleden was Ivan Leko nog coach van KAA Gent, maar ondertussen zat Rik De Mil al op de bank bij de Buffalo's. Zo snel kan het dus ook gaan in het voetbal.

KAA Gent doet het sinds woensdag met Rik De Mil als T1. En dat leverde toch wel de nodige reacties op bij de spelers van KAA Gent. Maksim Paskotsi en Matisse Samoise gaven onder meer aan dat Ivan Leko al vergeten is.

Speciale week voor KAA Gent achter de rug

Voor Davy Roef was het zijn 150e wedstrijd, maar een echt feestje werd dat niet. Al zou het voor de doelman ook niet uitmaken of het dan de 149e of 151e is, elke wedstrijd wil hij winnen. En dus is niet winnen voor hem een staatszaak.

"Het was een speciale week, met zaken die je bijna nooit meemaakt. En dan bedoel ik niet de trainerswissel, wel de manier waarop. Ik weet er natuurlijk het fijne niet van, maar het had wel op een andere manier gekund."

Davy Roef hoorde de trainer niet

"Of wij de trainer gehoord hebben? Ik niet. In de groepschat kwam er ook niets. Uiteraard is dat teleurstellend, maar we weten dat er in het voetbal vaak aan zichzelf wordt gedacht, hè. Kijk, de coach heeft zijn keuze gemaakt."



"Trainers zeggen soms wel eens tegen spelers die weinig minuten krijgen en moeilijk doen: ‘We willen doorgaan met wie hier wél wil zijn.’ Zo is het nu ook", aldus Davy Roef in een reactie in de catacomben van de Planet Group Arena.