Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht heeft momenteel al 10 punten voorsprong op de zevende plaats en lijkt bijna verzekerd van Play-off 1. In de Brusselse kleedkamer wordt dat op gejuich ontvangen, ook dankzij een slimme hefboom in het premiesysteem van de club.

RSCA verloor in recente seizoenen echter vaker aansluiting met de top. In het stopgezette coronaseizoen eindigde de club als achtste, en in 2022-2023 miste Anderlecht de Champions play-offs volledig, met een elfde plaats als resultaat onder Felice Mazzu en Brian Riemer.

Om zulke scenario’s te vermijden, heeft Anderlecht het premiesysteem aangepast. Spelers kunnen normaal 3.000 euro winnen voor een basisplaats bij een overwinning en 1.000 euro bij een gelijkspel. Bankzitters krijgen respectievelijk 1.500 en 500 euro, schrijft Het Nieuwsblad.

De premies van de Anderlecht-spelers worden pas in juni betaald

Wat recent is veranderd, is dat deze premies nu pas worden uitbetaald als Anderlecht zich kwalificeert voor Play-off 1. Zo koppelt de club financiële beloning direct aan sportief succes. Bij een eventuele hervorming van de competitie blijft de top zes een absolute must.

De premies worden samen met het loon van juni gestort, mits aan die voorwaarde wordt voldaan. Dit geldt vooral voor recente contracten; oudere afspraken kunnen nog volgens het oude systeem worden uitbetaald.



De aanpassing van het systeem heeft een duidelijke boodschap: geen Play-off 1, geen extra geld. Het is een motiverende factor voor spelers én een manier voor Anderlecht om financiële verantwoordelijkheid te combineren met sportieve ambitie.