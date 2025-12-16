Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

KRC Genk heeft ingegrepen omdat ze de top zes dreigen te missen. Thorsten Fink betaalde het gelag, maar hogerop mogen ze ook eens voor de spiegel gaan staan. Genk veranderde niet zoveel in het tussenseizoen, maar één transfer bepaalt tot nu toe heel hun seizoen.

Vergelijk de ploeg van Genk dit seizoen eens met die van vorig seizoen en veel verschil zal u niet opmerken. Heymans, Lawal, Erabi en Ito zijn erbij gekomen, maar de doelman en de spits spelen niet zo veel en Ito is intussen al weken geblesseerd.

Negatief doelpuntensaldo van Genk verklapt al veel

Dat het zo moeizaam gaat, wordt ook uitgedrukt in de cijfers. Genk heeft een negatief doelpuntensaldo van -2. 22 goals gemaakt en 24 geïncasseerd. Dat legt ook het probleem bloot: de Limburgers krijgen te veel goals binnen. Als je de opstellingen bekijkt, is dat ook niet toevallig. Te veel spelers zijn offensief ingesteld.

Rechtsback Zakaria El Ouahdi speelt meer als rechtsbuiten dan als verdediger, Hrosovsky wil ook graag het spel bepalen en op links moeten ze door blessures al teruggrijpen naar de onervaren Yaimar Medina. Sadick en Smets kunnen het allemaal niet belopen wat er op hen afkomt.

Tolu Arokodare liet Genk toe om offensief te spelen

Maar vorig seizoen speelde Genk even offensief. Wat maakt dan het verschil? Wel, toen speelden ze met Tolu Arokodare vooraan en dan komt de bal niet zo snel terug naar de verdediging. Hij kon een bal vasthouden. Oh heeft andere kwaliteiten, maar hij laat de rest van de ploeg niet aansluiten.

De inschattingsfout die ze bij Genk maakten, is dat ze zonder Tolu even offensief kunnen spelen. Ze haalden Yusuf Erabi om dat op te lossen en voor meer stootkracht vooraan, maar de Zweed kon echt nog niet overtuigen. 

Thorsten Fink moest het doen met wat hij voor handen had, maar een echte kuitenbijter voor de verdediging ontbreekt. Iemand die tegenaanvallen kan afbreken. Fink probeerde in een wanhoopspoging nog Bangoura als breker, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. 

Er zit te veel onevenwicht in de kern om mee bovenaan te strijden. De nieuwe coach zal in ieder geval eerst de defensieve organisatie in orde moeten krijgen. En iets stabiel neerzetten, want de laatste weken zag je hoe de druk invloed had op Fink. Zijn basisopstellingen verschilden elke keer. Genk heeft nood aan een houvast. En misschien wat minder offensief denken...

