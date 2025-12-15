OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

Sergio Reguilon heeft een nieuwe club gevonden. De 28-jarige flankverdediger zet zijn carrière verder in de Verenigde Staten.

Sergio Reguilon heeft zijn krabbel gezet onder een contract bij Inter Miami FC. Op die manier komt een einde aan een periode zonder club voor de zesvoudig Spaans international.

Reguilon tekende een contract tot eind 2027 bij Inter Miami. In de overeenkomst zit eveneens een optie voor een extra seizoen vervat.

De 28-jarige flankverdediger stond de voorbije maanden aan de kant. Afgelopen zomer werd zijn contract bij Tottenham Hotspur ontbonden, maar een juridisch conflict zorgde ervoor dat het niet duidelijk was of de Spanjaard al dan niet transfervrij op te pikken was.

Die twijfel is van de baan. Het was Inter Miami die het kortst op de bal heeft gespeeld. Ook AFC Ajax had concrete interesse.





Via Inter Miami naar... het WK

Reguilon wil zich over De Grote Plas opnieuw in de kijker spelen. Hét doel van de voormalige speler van Real Madrid is duidelijk: een selectie voor het WK versieren.