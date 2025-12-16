'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

Dinsdagavond neemt Olympic Charleroi het op tegen Lommel in de Challenger Pro League. Benieuwd of we dan de eerste speelminuten zullen zien van Abdullah Hameed. Die loopt al een maand rond in Charleroi en zorgt voor een bijzonder verhaal.

Abdullah Hameed maakte tot op heden nog geen speelminuten voor Olympic Charleroi. De Zweedse Irakees heeft al heel wat watertjes doorzwommen en zou nu ook bij Charleroi willen gaan spelen als deel van een grotere deal.

De 30-jarige Zweedse Irakees is geïnteresseerd in een deel van de aandelen van Olympic Charleroi. De enige voorwaarde? Hij wil zelf meespelen en zit dan ook in de wedstrijdkern voor de match tegen Lommel dinsdagavond.

Hameed wilde al meespelen tegen Jong Genk en nam toen zelf plaats op de bank. De vierde ref gaf hem toen aan dat hij niet op het wedstrijdblad stond en dus niet op de bank mocht zitten, weet Koen Frans te melden.

Nog geen speelminuten bij Olympic Charleroi

Twee jaar geleden kwam hij ook al in het nieuws, toen hij vermist was. Ze maakten zich toen zorgen bij HNK Gorica. Hameed was er namelijk vermist. Mogelijk was hij zelfs ontvoerd. De politie in Hongarije was alvast volop bezig met het dossier, terwijl zijn Kroatische club een opsporingsbericht lanceerde.





Tot op heden maakte hij nog geen minuten voor Olympic Charleroi. Benieuwd of daar snel verandering in zal gaan komen. Het is in ieder geval een verhaal om ook de komende uren, dagen en weken in de gaten te houden.