Onrustwekkende verdwijning: schrik voor ontvoering van voetballer zit erin

Bijzonder en pijnlijk verhaal vanuit Kroatië. Daar is een speler opgegeven als vermist. En misschien is hij wel ontvoerd.

Ze maken zich zorgen bij HNK Gorica. Een van hun spelers is er namelijk vermist. Mogelijk is hij zelfs ontvoerd. De politie in Hongarije is alvast volop bezig met het dossier, terwijl zijn Kroatische club een opsporingsbericht lanceerde.

Abdullah Talal Hameed maakte twee weken geleden de transfer van Zalaegerszegi TE uit Hongarije naar het Kroatische HNK Gorica. Daarna ging hij terug naar Hongarije om nog wat zaken te regelen. Deze week ging hij normaliter aansluiten bij zijn nieuwe club.

NESTAO‼️

Naš igrač Abdullah Talal Hameed krenuo je jučer, iz Budimpešte u Veliku Goricu i od tada mu se gubi svaki trag. Nestanak je prijavljen mađarskoj policiji, a obitelj i HNK Gorica mole sve koji imaju bilo kakve informacije, da se jave u najbližu policijsku postaju ili Klub pic.twitter.com/JX5MFp66fi — HNK Gorica (@hnkgorica) August 22, 2023

Maar daar is hij nooit aangekomen. Zijn club, zijn oude club en zijn familie: niemand heeft ondertussen nog van hem gehoord. En dus maakt iedereen zich collectief zorgen. Zelfs de politie mengt zich in de debatten.

Zij gaan uit van een mogelijke ontvoering, want de auto van Abdullah Talal Hameed is wél teruggevonden in Boedapest. Van de Iraakse speler zelf geen enkel spoor in of rond de auto, alle scenario's en pistes liggen nog op tafel.