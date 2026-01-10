Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp
Patrick Goots blikt terug op eerdere wintertransfers van Antwerp en beoordeelt de huidige situatie. Hij verwijst daarbij naar concrete dossiers en de contractuele uitdagingen die de club te wachten staan.

Beoordeling van eerdere wintertransfers

Volgens Goots leverden winterse aankopen in Deurne‑Noord de voorbije jaren weinig op. Hij verwijst naar meerdere spelers zoals Mohamed Bayo, Kadan Young en Eliot Matazo die geen impact konden maken.

“Ik zou Olivier Deman nog aan dit rijtje willen toevoegen. Hij speelde weliswaar, maar kon mij nooit overtuigen. Wintertransfers blijven iets delicaats, hé”, zegt hij in Gazet van Antwerpen.

Hij benadrukt dat zulke deals vaak spelers betreffen die elders weinig kansen kregen of door omstandigheden niet speelden. Ondanks die terughoudendheid sluit hij niet uit dat Antwerp dit keer positief kan verrassen.

De club blijft ondertussen actief op de markt, maar houdt rekening met de risico’s die bij winterse versterkingen horen. Goots wijst erop dat de sportieve staf zorgvuldig moet afwegen welke profielen effectief een meerwaarde kunnen bieden.

Focus op aflopende contracten en kernbehoud

Naast mogelijke inkomende transfers kijkt Antwerp al vooruit naar de zomer, wanneer zestien contracten aflopen. Goots vindt het behoud van drie spelers prioritair. “Antwerp moet sowieso zijn uiterste best doen om het trio JanssenKerk – Van den Bosch – aan boord te houden”, is zijn gouden raad.

Hij verwijst naar hun ervaring binnen de club en de competitie. “Of zoals Oosting zou zeggen: ‘die jongens weten hoe het spel gespeeld wordt.’” Daarmee onderstreept hij hun belang voor de stabiliteit van de kern.”

Goots wijst op de financiële realiteit rond zulke profielen. “Want ga ze maar eens elders zoeken, hé. Een type Janssen kost handenvol geld.” Hij merkt op dat ook Kerk door zijn recente vorm een hogere waarde vertegenwoordigt.

Van den Bosch ziet volgens hem opnieuw perspectief na een mislukte transferpoging. Goots verwacht dat zijn marktwaarde stijgt wanneer hij zijn huidige lijn doortrekt. “Dat zou een win‑win zijn”, besluit de analist. Al is het ook afwachten wat de spelers zelf willen...

