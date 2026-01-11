Erling Haaland verrast Kevin De Bruyne met opvallende boodschap

Naast de Gouden Schoen zelf wordt zondagavond ook geschiedenis geschreven. Met een gloednieuwe Hall of Fame zet HLN Belgische iconen extra in de kijker, en één naam springt er meteen uit.

De Gouden Schoen wordt straks uitgedeeld, maar naast de hoofdprijs is er nog veel animo. Er worden een aantal andere prijzen uitgereikt, maar HLN introduceert nu ook een Hall of Fame.

De eerste drie namen die hun intrede maken zijn al bekend. Kevin De Bruyne, Philippe Albert en Michel Preud'homme worden als eersten opgenomen in de speciale lijst.

Haaland stuurt warme boodschap naar De Bruyne

Kevin De Bruyne kreeg meteen felicitaties van zijn voormalige ploegmaat, Erling Haaland. "Hey Kevin, het is Erling hier. Ik wil je feliciteren met je plaats in de Hall of Fame. Het is iets groots", zegt hij volgens Het Laatste Nieuws.

"En je mag trots zijn want je verdient het", gaat de spits verder, die nog een boodschap heeft voor de Belgische middenvelder. "Ik mis je hier in Manchester."



"We hadden een geweldige tijd samen en ik hoop je snel te zien. Maar ik wil je feliciteren en ik wens je het allerbeste. Tot snel", besluit de doelpuntenmachine van Manchester City.