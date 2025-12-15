Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

Die eerste helft in Denderleeuw, dat is hoe Club Brugge zich te vaak heeft gepresenteerd tijdens dit seizoen. Die tweede helft, dat is waar het bestuur naartoe wil en waarom ze Ivan Leko gehaald hebben.

Ivan Leko heeft een donderspeech gehouden tijdens de rust. Die eerste helft is exact wat hij niet meer wou zien: geen snelheid, geen balcirculatie en geen hoge druk. De spelers hebben de boodschap daarvan nu wel goed begrepen.

Leko en Hasi denken hetzelfde over voetbal

Club speelde in de tweede helft zoals Leko het wil: de bal hoog veroveren en van daaruit kansen creëren. Snelheid in uitvoering en in diep lopen. Klinkt dat bekend? Ja, het is zoals Balkan-trainers hun ploeg graag zien spelen. Besnik Hasi doet net hetzelfde bij Anderlecht. Daarom vervingen ze in het Lotto Park ook David Hubert met de Kosovaar.

Leko is heel actief aan de zijlijn, net zoals zijn collega in Brussel dat is. Leko wil een hoog blok zien dat verovert en snel omschakelt. Daarom lijkt het ook duidelijk dat hij straks voor Romeo Vermant kiest, die meer als Tresoldi een opportunist is en die diepe runs maakt.

Meer mentaliteit, meer grinta aan de zijlijn

Dit is ook waarom het bestuur van Club Brugge van trainer wou veranderen. Ze wilden meer drive zien aan de zijlijn. Iemand die meer begeestering tijdens de match in de ploeg kon krijgen. Klinkt dat trouwens ook bekend? Nicky Hayen was meer gereserveerd en dat zorgde soms voor frustraties bij de bazen. Maar natuurlijk elk zijn coachingstijl.

In de ploeg heeft Club niemand die eens van zijn oren begint te maken of eens stevig op tafel slaat bij de rust. En - ondanks dat Club veruit de duurste kern van het land heeft - zijn er nu niet zoveel wisselmogelijkheden. De meesten zijn te zeker van hun plaats.



Leko moet de mentaliteit veranderen. Zoals die eerste helft mag niet meer gebeuren. De spelers dachten te veel dat het wel op 80 procent zou lukken. Maar tegen Club is elke tegenstander extra gemotiveerd. Leko is het vuur aan de lont waarop ze bij blauw-zwart hoopten dat hij zou zijn.