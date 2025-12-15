Siebe Van der Heyden, verdediger van KAA Gent, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een vaste waarde in de defensie. Zijn ervaring, inzet en doelpunten bij stilstaande fasen maken hem tot een belangrijke pion binnen de ploeg.

Loopbaan bij Sankt-Pauli en Gent

Van der Heyden speelde een half jaar bij Sankt-Pauli onder coach Alexander Blessin. “Hij heeft mij echt voluit mijn kans gegeven, hoewel ik matchritme miste. Hij wilde me echt helpen om weer op mijn niveau te komen, dat heb ik enorm geapprecieerd”, klinkt het in het clubmagazine WigWam.

Na zijn terugkeer naar België leverde hij bij Gent meteen prestaties die hem vijf doelpunten opleverden in enkele maanden. “Neen, dat is geen toeval. Ik word nu beloond voor het harde werk en het doorzettingsvermogen dat ik de voorbije jaren heb getoond.”

In zijn carrière staat Van der Heyden inmiddels op tien doelpunten, waarvan de helft recent bij Gent. Hij benadrukt dat dit resultaat voortkomt uit zijn constante inzet en geloof in progressie. Het rendement op stilstaande fasen toont zijn waarde voor de ploeg en bevestigt zijn rol als sterkhouder.

Interland en gemiste kansen

In maart 2022 speelde Van der Heyden zijn eerste interland tegen Burkina Faso. Sindsdien bleef een nieuwe oproep uit. “Ik zal eerlijk zijn: ja. Het valt mij op dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt, als mogelijke Rode Duivel.” Hij wijst erop dat hij destijds een degelijke wedstrijd speelde en dat het uitblijven van verdere selecties hem teleurstelt.

Ambitie richting WK 2026



Ondanks de stilte rond zijn naam blijft Van der Heyden ambitieus. “Dat vreet wel een beetje aan mij, dat ik daarna nooit meer opgeroepen werd. Ik heb het gevoel dat ik dat niveau wel waard ben. De selectie voor het WK 2026 is nog een eind weg, wie weet? Dat blijft toch een grote ambitie”, besluit hij.