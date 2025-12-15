Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De topper tussen KAA Gent en Club Brugge komt eraan. Analist Marc Degryse ziet weinig perspectief voor de Buffalo's en wijst op het kwaliteitsverschil.

Club Brugge na trainerswissel

Volgens Degryse was het optreden van Club Brugge tegen Dender tekenend. “Gedurende één helft voetbalde Club Brugge op Dender zoals ze de voorbije maanden speelden in de competitie: slap en zonder overtuiging”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Het contrast met de tweede helft was groot, waarbij de ploeg duidelijk meer intensiteit toonde.

Degryse benadrukt dat de nieuwe coach zijn stempel drukte. “Het kan niet anders of Ivan Leko is tijdens de rust helemaal losgegaan.” Het effect was zichtbaar: spelers moesten hun rol met meer inzet vervullen en de balcirculatie werd merkbaar sneller.Het verschil tussen beide helften was volgens Degryse opvallend. Club Brugge bleef doorduwen, zelfs bij een ruime voorsprong, wat volgens hem een nieuw signaal van honger en ambitie was.

Vooruitblik naar Gent

De analist ziet weinig kansen voor Gent in de komende confrontatie. “Ik kan mij echt niet voorstellen dat AA Gent volgende week De Slag om Vlaanderen wint”, gaat hij verder. Hij wijst erop dat Club Brugge niet opnieuw zal starten zonder overtuiging en dat het kwaliteitsverschil duidelijk aanwezig is.

Tot slot stelt Degryse dat de taak van Rik De Mil bijzonder zwaar is. “Als Rik De Mil deze week geen toverformule vindt, acht ik de Buffalo’s kansloos. De Mil staat voor een onmogelijke opdracht”, besluit hij.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Marc Degryse
Ivan Leko
Rik De Mil

Meer nieuws

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
1
Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

Rik De Mil neemt nederlaag filosofisch op: "Dan kan je sneller opstaan"

16:45
2
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
1
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

16:00
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
2
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
4
Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

Crisis bezworen bij Club Brugge: Tzolis trekt scheve situatie recht en Vermant doet de rest

17:54
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

Dan toch ontslag? Vreemd document over Marc Brys duikt op

08:00
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
3
Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

Antwerp stoomt door onder nieuwe coach Oosting, primeur voor De Mil levert nederlaag op

15:34
'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
2
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
8
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

14/12
2
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
13
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
2
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
2
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
2
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

14/12
6
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

Gumienny is overduidelijk over penalty van STVV

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Kompany_GOAT Kompany_GOAT over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" CCpl CCpl over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" FELIX25 FELIX25 over Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig" Joske89 Joske89 over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? Swakke25 Swakke25 over 'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen' Borak Borak over Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht JaKu JaKu over Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!" Andreas2962 Andreas2962 over Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is Andreas2962 Andreas2962 over "Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk MisterYou MisterYou over 'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved