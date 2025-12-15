Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

De topper tussen KAA Gent en Club Brugge komt eraan. Analist Marc Degryse ziet weinig perspectief voor de Buffalo's en wijst op het kwaliteitsverschil.

Club Brugge na trainerswissel

Volgens Degryse was het optreden van Club Brugge tegen Dender tekenend. “Gedurende één helft voetbalde Club Brugge op Dender zoals ze de voorbije maanden speelden in de competitie: slap en zonder overtuiging”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. Het contrast met de tweede helft was groot, waarbij de ploeg duidelijk meer intensiteit toonde.

Degryse benadrukt dat de nieuwe coach zijn stempel drukte. “Het kan niet anders of Ivan Leko is tijdens de rust helemaal losgegaan.” Het effect was zichtbaar: spelers moesten hun rol met meer inzet vervullen en de balcirculatie werd merkbaar sneller.Het verschil tussen beide helften was volgens Degryse opvallend. Club Brugge bleef doorduwen, zelfs bij een ruime voorsprong, wat volgens hem een nieuw signaal van honger en ambitie was.

Vooruitblik naar Gent

De analist ziet weinig kansen voor Gent in de komende confrontatie. “Ik kan mij echt niet voorstellen dat AA Gent volgende week De Slag om Vlaanderen wint”, gaat hij verder. Hij wijst erop dat Club Brugge niet opnieuw zal starten zonder overtuiging en dat het kwaliteitsverschil duidelijk aanwezig is.

Tot slot stelt Degryse dat de taak van Rik De Mil bijzonder zwaar is. “Als Rik De Mil deze week geen toverformule vindt, acht ik de Buffalo’s kansloos. De Mil staat voor een onmogelijke opdracht”, besluit hij.