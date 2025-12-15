'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'
Volgens Spaanse media zou de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman interesse tonen in een overname van FC Barcelona. Het gaat om een bedrag van 10 miljard euro, een ongezien voorstel in het internationale voetbal. De haalbaarheid van zo'n bod blijft echter zeer beperkt.

Het voorgestelde bod

François Gallardo meldde dat de kroonprins bereid is een bedrag van 10 miljard euro op tafel te leggen. Dit zou hem in theorie volledige controle over de club geven. Barcelona heeft een schuld van meer dan 2,5 miljard euro die moeilijk af te lossen is en zou zo meteen verdwijnen. Het bod zou dus ook inspelen op de financiële situatie van de Catalanen.

Barcelona is echter geen commerciële onderneming maar een vereniging van leden, de zogenaamde socios. Zij bezitten gezamenlijk de club en beslissen over het beleid. Een volledige verkoop aan een buitenlandse investeerder is daardoor statutair onmogelijk. Gallardo benadrukte dat de socios nooit zouden instemmen met een dergelijke overname.

Mogelijke investeringsvormen

Er wordt gespeculeerd dat het Saoedische Public Investment Fund (PIF) wel kan investeren indien Barcelona zijn entertainmenttak zou afsplitsen. In dat scenario kan kapitaal worden ingebracht, maar zonder zeggenschap over de dagelijkse sportieve werking. Een vergelijkbare piste zou ook bij Real Madrid worden onderzocht, waar Florentino Pérez openstaat voor een splitsing tussen voetbal en entertainment.

Strategische context

Het bod past in de bredere strategie van Saoedi-Arabië om via sportinvesteringen internationaal meer invloed te verwerven. Eerder werd al fors geïnvesteerd in voetbalcompetities en clubs. Een overname van Barcelona zou echter een stap verder gaan en een precedent scheppen in Europa.


Hoewel het bedrag van 10 miljard euro ongezien hoog is, blijft een volledige overname van FC Barcelona praktisch uitgesloten. De structuur van de club en de rol van de socios maken een verkoop onmogelijk. Enkel via een afsplitsing van nevenactiviteiten zou een investeerder als PIF toegang kunnen krijgen, maar controle over de kern van de club blijft uitgesloten.

