David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit Charleroi
| 1 reacties
David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise werd op een gelijkspel gehouden in Charleroi. David Hubert betreurde de tweede helft van zijn ploeg en maakt zich zorgen over het uitvallen van Kevin Mac Allister.

David Hubert keek met een zure blik de perszaal van het Mambourg rond. "Op basis van onze tweede helft verdienen we deze overwinning niet", erkent hij zonder omwegen. "In de eerste helft zaten we goed in de wedstrijd, met impact en gewonnen tweede ballen. We scoorden ook na het veroveren van zo’n tweede bal."

"Maar daarna zijn we gestopt met voetballen. We vonden geen oplossingen meer, terwijl we net hadden gevraagd om het tempo in balbezit op te drijven. En dan is het moeilijk te aanvaarden dat je twee doelpunten slikt op stilstaande fases, ook al werd het tweede afgekeurd. Als je niet op je beste niveau zit, moet je er alles aan doen om dat kleine doelpunt vast te houden dat je alsnog de zege kon opleveren", gaat hij verder.

En dan is er nog het geval Kevin Mac Allister. De Argentijnse verdediger speelde een uitstekende eerste helft: defensief onwrikbaar en bovendien met een perfecte assist op Promise David bij de openingstreffer. In de tweede helft leek hij echter niet zichzelf. Hij werd twee keer voorbijgelopen door Aurélien Scheidler in de zestien en werd kort daarna vervangen, duidelijk met fysieke last.

Moet Union Mac Allister langere tijd missen?

Hubert gaf een eerste update. "Hij voelde iets als een kramp, een contractuur. Hij heeft de juiste beslissing genomen: het is iemand die anders zou zijn blijven doorspelen tot het volledig scheurt. Het is belangrijk dat hij op tijd is gestopt. We hopen dat het niet te ernstig is. We zullen de resultaten van de MRI moeten afwachten."

Lees ook... Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn
Union zou snel meer duidelijkheid moeten krijgen en duimt. De international oogde bij zijn vervanging duidelijk gehinderd en volledig leeg, nochtans iemand die normaal tegenstanders verrast met zijn agressiviteit in elk duel. David Hubert zou hem moeilijk kunnen missen: Kevin Mac Allister is wellicht de belangrijkste schakel in de defensieve keten, vooral door zijn onverbiddelijkheid op de rechterkant.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG
Kevin Mac Allister

Meer nieuws

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

18:40
1
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

11:40
3
Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

18:20
Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

18:10
2
Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

17:40
Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

17:20
Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

17:00
Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

16:30
2
Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

16:45
Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

16:00
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
6
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
2
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
6
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
43
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
17
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
10
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
12
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
5
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
2
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
3
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
5
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
1
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League J K J K over 'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller) Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen prKV prKV over David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder Soloria Soloria over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? TatstOn TatstOn over Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Philipdesmet Philipdesmet over Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved