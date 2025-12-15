David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder

Union Saint-Gilloise werd op een gelijkspel gehouden in Charleroi. David Hubert betreurde de tweede helft van zijn ploeg en maakt zich zorgen over het uitvallen van Kevin Mac Allister.

David Hubert keek met een zure blik de perszaal van het Mambourg rond. "Op basis van onze tweede helft verdienen we deze overwinning niet", erkent hij zonder omwegen. "In de eerste helft zaten we goed in de wedstrijd, met impact en gewonnen tweede ballen. We scoorden ook na het veroveren van zo’n tweede bal."

"Maar daarna zijn we gestopt met voetballen. We vonden geen oplossingen meer, terwijl we net hadden gevraagd om het tempo in balbezit op te drijven. En dan is het moeilijk te aanvaarden dat je twee doelpunten slikt op stilstaande fases, ook al werd het tweede afgekeurd. Als je niet op je beste niveau zit, moet je er alles aan doen om dat kleine doelpunt vast te houden dat je alsnog de zege kon opleveren", gaat hij verder.

En dan is er nog het geval Kevin Mac Allister. De Argentijnse verdediger speelde een uitstekende eerste helft: defensief onwrikbaar en bovendien met een perfecte assist op Promise David bij de openingstreffer. In de tweede helft leek hij echter niet zichzelf. Hij werd twee keer voorbijgelopen door Aurélien Scheidler in de zestien en werd kort daarna vervangen, duidelijk met fysieke last.

Moet Union Mac Allister langere tijd missen?

Hubert gaf een eerste update. "Hij voelde iets als een kramp, een contractuur. Hij heeft de juiste beslissing genomen: het is iemand die anders zou zijn blijven doorspelen tot het volledig scheurt. Het is belangrijk dat hij op tijd is gestopt. We hopen dat het niet te ernstig is. We zullen de resultaten van de MRI moeten afwachten."

Lees ook... Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn›

Union zou snel meer duidelijkheid moeten krijgen en duimt. De international oogde bij zijn vervanging duidelijk gehinderd en volledig leeg, nochtans iemand die normaal tegenstanders verrast met zijn agressiviteit in elk duel. David Hubert zou hem moeilijk kunnen missen: Kevin Mac Allister is wellicht de belangrijkste schakel in de defensieve keten, vooral door zijn onverbiddelijkheid op de rechterkant.