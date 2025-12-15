'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

Zakaria El Ouahdi wordt gevolgd door Crystal Palace. De Engelse club zou kunnen toeslaan om Daniel Muñoz te vervangen... een speler die El Ouahdi zelf eerder al opvolgde in de Cegeka Arena.

Zakaria El Ouahdi stond al snel klaar als opvolger voor Daniel Muñoz, die naar Crystal Palace trok in januari 2024. De Marokkaanse rechtsachter is intussen onmisbaar geworden en ontbreekt alleen wanneer hij geblesseerd is, zoals tussen begin oktober en eind november door een schouderprobleem.

Als echte revelatie bij Genk had Zakaria El Ouahdi afgelopen zomer al kunnen vertrekken. Verschillende clubs, onder meer Wolfsburg, toonden toen concrete interesse, maar een transfer kwam er uiteindelijk niet.

Het lot van Zakaria El Ouahdi en Daniel Muñoz lijkt hoe dan ook met elkaar verbonden

De Antwerpenaar bleef dus in Limburg, maar wordt nog steeds gevolgd door meerdere Europese clubs, die al in januari zouden kunnen toeslaan. Volgens Sky Sports heeft Crystal Palace momenteel een streepje voor in dit dossier.

De Eagles zouden al contact hebben met de entourage van de speler, die groen licht zou hebben gegeven voor een overstap naar de Engelse hoofdstad. El Ouahdi zou er Daniel Muñoz kunnen opvolgen, die inmiddels aan grotere Engelse clubs wordt gelinkt. Sacha Boey blijft weliswaar de prioritaire piste.


Crystal Palace, momenteel vijfde in de Premier League, is niet de enige Engelse club met interesse in de Marokkaan. Ook Everton zou geïnformeerd hebben, maar El Ouahdi geeft de voorkeur aan een club die niet tegen de degradatie moet vechten. Genk staat op zijn beurt niet weigerachtig tegenover een vertrek, maar mikt op een transfersom tussen tien en twaalf miljoen euro, bonussen inbegrepen.

