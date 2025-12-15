'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

Heeft Mo Salah zijn laatste wedstrijd voor Liverpool FC gespeeld? Al Qadsiah trekt héél hard aan de mouw van de Egyptenaar. Maar de speler zelf lijkt andere plannen te hebben.

Arne Slot nam Mo Salah afgelopen weekend opnieuw op in de wedstrijdkern van Liverpool FC. Al lijkt het vooral dat de Nederlander hem de kans wou geven om afscheid te nemen van Anfield Road. 

Salah is de komende weken actief met Egypte op de Afrika Cup. De kans is héél klein dat de Egyptenaar nog terug zal keren naar Liverpool. Al lijkt hij wél voor een verrassing te zorgen. 

Mo Salah kan héél véél geld verdienen

Enkele Saoedische clubs zijn bereid om héél véél te betalen voor Salah. SPORT weet echter dat de Egyptenaar eerst een andere weg aan het verkennen is.

Salah heeft zichzelf aangeboden om aan de slag te gaan bij FC Barcelona. Twee jaar geleden stonden beide partijen al héél dicht bij een huwelijk, maar bleef de Egyptenaar uiteindelijk in Liverpool.

Is FC Barcelona kapitaalkrachtig genoeg om Mo Salah los te weken?


Maar… kan Barça een transfersom op tafel leggen voor Salah? En zijn de Catalanen kapitaalkrachtig genoeg om zijn loon te betalen? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

