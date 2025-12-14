LIVE: Charleroi gaat duidelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Union

58

Redding van Scherpen!

Bernier geeft mooi mee met Pflücke. Schiedler vraagt de bal in het strafschopgebied en krijgt die ook. Het speerpunt van Charleroi gaat voorbij Mac Allister en trapt dan op doel, maar daar staat een goed Scherpen pal!



56

Een goede voorzet van Blum belandt niet op het hoofd van een Charleroi-speler. De onvermijdbare Burgess kopt het leer in hoekschop.



52

Titraoui kan ver komen, zijn rechter zoeken en van ver naar doel trappen, maar het schot van de middenvelder is slecht en gaat ver naast...



49

Het eerste karton is er eentje voor Mac Allister. De tackle van de Argentijn op de vinnige Bernier is veel te laat. Terechte gele kaart voor deze bruuske tussenkomst.



48

Gele kaart voor Kevin Mac Allister





46

Schoofs komt meteen goed weg. Zijn tackle op Titraoui is veel te laat waardoor Schoofs enkel de Algerijnse middenvelder raakt. Scheidsrechter Lawrence Visser ziet het ditmaal door de vingers.



46

De bal rolt opnieuw in Charleroi!



45+2

Schoofs net naast!

Rob Schoofs trapt met links van ver op doel. De bal wijkt onderweg nog af op de rug van Ousou en gaat dan net naast!



45

Schoofs bereikt de sterke Promise David in het strafschopgebied. De doelpuntenmaker houdt de man in zijn rug goed af en trapt vanuit de draai richting doel. Zijn poging gaat een metertje naast.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



40

Union op voorsprong!

Rodriguez speelt Mac Allister aan in het centrum. De Argentijnse verdediger geeft de bal goed in één tijd mee met Promise David die de het leer op zijn beurt hard in de kortste hoek voorbij Kone tegen de touwen werkt!



39



Doelpunt van Promise David (Kevin Mac Allister)





32

Keita krijgt een eerste uitbrander van Visser. De verdediger maakt zijn ergernissen iets te kenbaar na een overtreding op Rodriguez.



28

Na de kans van Bernier is het spel langs beide kanten iets te slordig om echt tot kansen te komen. Khalaili geeft nog eens voor maar de bal belandt in de handen van Kone.



19

Bernier op Scherpen!

Opnieuw staat Leysen niet alert te verdedigen. Bernier glipt er weer voorbij en komt vanuit een scherpe hoek oog in oog met Scherpen. De boomlange doelman kan het harde schot in hoekschop werken.



15

Bernier glipt voorbij Leysen nadat die laatste een lange bal van Titraoui niet helemaal zuiver inschat. Zijn lage voorzet gaat richting Schiedler op de rand van het strafschopgebied maar daar staat Union scherp te verdedigen. Leysen blijft ondertussen even liggen met last aan de schouder.



11

De defensie van Charleroi heeft moeite met het duo David-Rodriguez. De sterke spitsen winnen elk duel. Ook nu spelen ze er samen mooi door maar het schot van Rodriguez gaat enkele meters naast.



10

De bal gaat eerst tegen het lichaam van Bernier waarna hij de bal wel eventjes met de hand lijkt te raken. Te weinig voor een strafschop.



8

Khalaili wil een strafschop!

Appel voor een strafschop. De VAR kijkt het even na...



5

Promise David speelt Schoofs goed vrij in de diepte waarna de middenvelder alleen richting het doel van Kone kan stormen. Zijn laatste tik is iets te ver van de voet waardoor een alerte Kone de bal uit de voeten van Schoofs kan rapen.



4

Charleroi en Union staan voor de tiende keer tegenover elkaar sinds de terugkeer van die laatste naar de eerste klasse. Union won alle negen vorige wedstrijden...



1

Lawrence Visser fluit de wedstrijd op gang!



1

Charleroi - Union SG: 0-0



