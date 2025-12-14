Datum: 14/12/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18

LIVE: Charleroi gaat duidelijk op zoek naar gelijkmaker tegen Union

Charleroi ontvangt op de zeventiende speeldag leider Union op Mambourg. Charleroi moet het voor het eerst zonder Rik De Mil doen. Zijn vervanger, Hans Cornelis, houdt vast aan de elf van De Mil. Hubert vervangt de geblesseerde Florucz door David. Ook Patris komt in de ploeg ten koste van Niang.

Tijd   67' 17" 
58
 Redding van Scherpen!
Bernier geeft mooi mee met Pflücke. Schiedler vraagt de bal in het strafschopgebied en krijgt die ook. Het speerpunt van Charleroi gaat voorbij Mac Allister en trapt dan op doel, maar daar staat een goed Scherpen pal!
56
 Een goede voorzet van Blum belandt niet op het hoofd van een Charleroi-speler. De onvermijdbare Burgess kopt het leer in hoekschop.
52
 Titraoui kan ver komen, zijn rechter zoeken en van ver naar doel trappen, maar het schot van de middenvelder is slecht en gaat ver naast...
49
 Het eerste karton is er eentje voor Mac Allister. De tackle van de Argentijn op de vinnige Bernier is veel te laat. Terechte gele kaart voor deze bruuske tussenkomst.
48
  Gele kaart voor Kevin Mac Allister
46
 Schoofs komt meteen goed weg. Zijn tackle op Titraoui is veel te laat waardoor Schoofs enkel de Algerijnse middenvelder raakt. Scheidsrechter Lawrence Visser ziet het ditmaal door de vingers.
46
 De bal rolt opnieuw in Charleroi!


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Schoofs net naast!
Rob Schoofs trapt met links van ver op doel. De bal wijkt onderweg nog af op de rug van Ousou en gaat dan net naast!
45
 Schoofs bereikt de sterke Promise David in het strafschopgebied. De doelpuntenmaker houdt de man in zijn rug goed af en trapt vanuit de draai richting doel. Zijn poging gaat een metertje naast.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
40
 Union op voorsprong!
Rodriguez speelt Mac Allister aan in het centrum. De Argentijnse verdediger geeft de bal goed in één tijd mee met Promise David die de het leer op zijn beurt hard in de kortste hoek voorbij Kone tegen de touwen werkt!
39

Goal 		Doelpunt van Promise David (Kevin Mac Allister)
32
 Keita krijgt een eerste uitbrander van Visser. De verdediger maakt zijn ergernissen iets te kenbaar na een overtreding op Rodriguez.
28
 Na de kans van Bernier is het spel langs beide kanten iets te slordig om echt tot kansen te komen. Khalaili geeft nog eens voor maar de bal belandt in de handen van Kone.
19
 Bernier op Scherpen!
Opnieuw staat Leysen niet alert te verdedigen. Bernier glipt er weer voorbij en komt vanuit een scherpe hoek oog in oog met Scherpen. De boomlange doelman kan het harde schot in hoekschop werken.
15
 Bernier glipt voorbij Leysen nadat die laatste een lange bal van Titraoui niet helemaal zuiver inschat. Zijn lage voorzet gaat richting Schiedler op de rand van het strafschopgebied maar daar staat Union scherp te verdedigen. Leysen blijft ondertussen even liggen met last aan de schouder.
11
 De defensie van Charleroi heeft moeite met het duo David-Rodriguez. De sterke spitsen winnen elk duel. Ook nu spelen ze er samen mooi door maar het schot van Rodriguez gaat enkele meters naast.
10
 De bal gaat eerst tegen het lichaam van Bernier waarna hij de bal wel eventjes met de hand lijkt te raken. Te weinig voor een strafschop.
8
 Khalaili wil een strafschop!
Appel voor een strafschop. De VAR kijkt het even na...
5
 Promise David speelt Schoofs goed vrij in de diepte waarna de middenvelder alleen richting het doel van Kone kan stormen. Zijn laatste tik is iets te ver van de voet waardoor een alerte Kone de bal uit de voeten van Schoofs kan rapen.
4
 Charleroi en Union staan voor de tiende keer tegenover elkaar sinds de terugkeer van die laatste naar de eerste klasse. Union won alle negen vorige wedstrijden...
1
 Lawrence Visser fluit de wedstrijd op gang!
1
 Charleroi - Union SG: 0-0
Charleroi (Charleroi - Union SG)
Charleroi: Mohamed Kone - Lewin Blum - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yacine Titraoui - Etienne Camara - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Raymond Asante - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Martin Delavallee - Amine Boukamir

Union SG (Charleroi - Union SG)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Fedde Leysen - Louis Patris - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Promise David - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Marc Giger - Ousseynou Niang - Sofiane Boufal - Ross Sykes
Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 5.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/31 (25.8%)
Meer statistieken
Blum Lewin 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ousou Aiham 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/10 (0%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Titraoui Yacine 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Camara Etienne 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Guiagon Parfait 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/12 (41.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 0'  
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Asante Raymond 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 0'  
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Mac Allister Kevin A   90' 7.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 39/40 (97.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Leysen Fedde 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
David Promise 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/17 (58.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Rodriguez Kevin 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias 0'  
Ait El Hadj Anouar 0'  
Smith Guilherme 0'  
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Boufal Sofiane 0'  
Sykes Ross 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 0-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 0-1 Westerlo Westerlo
