Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

De 0-3-nederlaag van Club Brugge tegen Arsenal in de Champions League kreeg ruime aandacht in de Engelse pers. De toon was eensgezind: Arsenal domineerde, terwijl Brugge weinig weerstand bood.

Kritiek op Brugge

The Guardian schreef dat Arsenal de wedstrijd volledig controleerde en dat Brugge nauwelijks gevaarlijk werd. BBC Sport benadrukte dat de Belgische ploeg geen antwoord had op de intensiteit van de Londense club.

The Independent omschreef de prestatie van Arsenal als “imperious” en stelde dat Brugge niet in staat was om het tempo te volgen. Ook Daily Mail wees erop dat Arsenal ondanks enkele afwezigen een “smooth victory” boekte, waarbij Brugge nooit echt in de wedstrijd kwam.

Evening Standard noemde het een “routine win” en gaf aan dat de Belgische ploeg amper kansen creëerde. The Telegraph legde de nadruk op de sterke prestatie van Madueke en stelde dat Arsenal eenvoudig langs Brugge ging.

Mirror koppelde de zege aan de bredere kracht van de Premier League en gaf aan dat Brugge duidelijk tekortkwam. ESPN meldde dat Madueke met twee doelpunten de wedstrijd besliste en dat Brugge nauwelijks dreiging kon brengen.

Inzet

Lees ook... "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans›

Samengevat werd Brugge in de Engelse pers neergezet als een ploeg die wel inzet toonde, maar niet opgewassen was tegen het niveau van Arsenal. De kranten benadrukten dat blauw-zwart weinig uitgespeelde kansen had en dat de Londense dominantie nooit echt werd doorbroken.