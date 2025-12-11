Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen
Foto: © photonews
Anderlecht die de sportief directeur van La Louvière weghaalt... Waarom, want ze hebben met Olivier Renard al een sportief directeur. David Verwilghen gaat echter de scouting van paars-wit gaan leiden. Die cel is immers te weinig rendabel gebleken het afgelopen decennia.

Niet dat de scouting van Anderlecht slecht werk levert, maar de frustratie is al jaren dezelfde: er wordt te weinig naar geluisterd. Ze brachten altijd wel namen aan, maar de verschillende sportief directeurs - en dat zijn er veel - die er sinds Hernan Van Holsbeeck gepasseerd zijn, waren niet altijd geneigd om hun raad op te volgen.

Niet dat Van Holsbeeck veel spelers binnenhaalde via de scouting, want die rekende op zijn eigen netwerk. Maar dat verschilde niet veel van wat Jesper Fredberg deed. De Deen steunde op zijn Scandinavisch netwerk en de scouting zat erbij en keek ernaar.

Anderlecht wil meer meerwaarde op zijn spelers

Met Verwilghen haalt Anderlecht nu een ambitieuze en jonge go-getter in huis. Iemand die gehoord wil worden en die de scouting een nieuw elan moet geven. Want bij Anderlecht is CEO Kenneth Bornauw er zich van bewust dat als hij de club gezond wil houden, meer spelers moet hebben die voor een serieuze meerwaarde doorverkocht kunnen worden.

Talent vroeg en betaalbaar identificeren en binnenhalen wordt steeds belangrijker om mee te kunnen aan de Belgische top. De zomermercato van Olivier Renard maakte dat nogmaals duidelijk: er was veel te weinig interesse om stevig te verkopen. En dus moest Kasper Dolberg opgeofferd worden. De spits die ze eigenlijk niet wilden laten vertrekken.

Anderlecht wil niet meer overdreven moeten investeren in oudere spelers omdat die haalbaar zijn. Ervaring moet er zijn, maar het moet omringd worden met spelers die potentieel grote transfersommen kunnen opleveren. Met Saliba en Angulo hebben ze er daar nu een paar van rondlopen. Camara is ook zo'n speler, maar heeft Anderlecht wel een flinke som gekost terwijl hij zijn jeugdopleiding bij Anderlecht doorliep.

Relatie tussen sportief directeur en scouting moet de basis worden van recrutering

Met Verwilghen haalt Anderlecht niet alleen een man met oog voor talent, maar heef het ook iemand in huis die kan doorgroeien naar de rol van Renard. Die hoeft zich niet meteen zorgen te maken, maar op alles staat een houdbaarheidsdatum. Voorlopig zijn ze in Neerpede content met zijn werk, want zijn transfers renderen.

Bornauw wil wel dat de scoutingcel een prominente rol krijgt binnen de club en wil een directe samenwerking met Renard. De relatie tussen sportief directeur en scouting moet groeien en de basis worden van de recrutering, dat is het plan.

