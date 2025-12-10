Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

Foto: © photonews

Belangrijke wedstrijd voor KRC Genk op bezoek bij het Deense Midtjylland. Net als een paar maanden geleden staat er opnieuw veel druk op de Europese wedstrijd. Wat heeft Dimitri De Condé daarover allemaal te zeggen?

Racing Genk trekt deze week naar Denemarken voor de Europa League-uitwedstrijd tegen Midtjylland. Net als een paar maand geleden - toen er tegen Rangers een belangrijke uitwedstrijd gepland stond - staat er best wel wat druk op die match.

De sleutel ligt bij Fink en zijn staff

Trainer Thorsten Fink ligt de laatste weken onder vuur. De nederlaag tegen Antwerp (3-0) en de uitschakeling in de beker tegen Anderlecht zorgden voor vragen bij de fans en media over zijn positie. Dimitri De Condé blijft hem voorlopig wel steunen.

Toch is hij ook wel best kritisch en de sterke man van Genk wil graag beterschap van zijn club zien. “De sleutel ligt bij de technische staff", geeft hij ook meteen duidelijk aan wie er voor de kentering moet gaan zorgen.

Druk op de technische staff? Neen

"De technische staff moet aan de jongens duidelijk maken dat het absoluut beter moet dan wat we zondag lieten zien", aldus De Condé in Het Laatste Nieuws. Hij wil niet meteen de druk op één wedstrijd leggen, al zit er druk op.

Lees ook... Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"
“We hebben ons wel in een positie gevoetbald dat je dat gevoel stilaan krijgt. Dat hoort bij de druk die we onszelf opleggen. In Europa doen we het goed, met drie fantastische uitzeges. Deze match gaat ons verloop niet bepalen, al willen we een reactie zien van de groep.”

Volg FC Midtjylland - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (11/12).

