"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

Nicky Hayen out, Ivan Leko in. Ivan Leko staat meteen voor een immense vuurdoop bij Club Brugge, want zijn eerste wedstrijd is er meteen eentje in de Champions League tegen Arsenal.

Het is snel gegaan, zoveel is duidelijk. Dit weekend maakte Ivan Leko zich nog druk om een doelpunt van Union SG tegen ‘zijn’ Gent, ondertussen is hij coach van ‘zijn’ Club Brugge. Binnen tien dagen speelt hij tegen KAA Gent op Jan Breydel.

Met Gentse neuzekes naar Jan Breydel?

Dat zal een wedstrijd zijn waar toch wel wat spanning zal opzitten. Ivan Leko is wel met de borst vooruit in het avontuur gestapt bij Club Brugge, zoals ook duidelijk was op zijn persconferentie dinsdag.

En hij zal woensdag ook gewoon op de bank zitten en niet eerst even kijken vanuit de tribune: “Dat is wel het goede aan Ivan Leko, dat hij niet eerst in de tribunes gaat plaatsnemen”, aldus Filip Joos erover in 90 Minutes.

Leko met de borst vooruit van Gent naar Club Brugge

“Leko kennende is het borst vooruit. Zowel vertrekken in Gent als aankomen in Brugge. Dat denk ik wel. Hij is niet van het principe ‘dief in de nacht’. Ik denk dat hij Gentse neuzekes koopt en zo Brugge binnenloopt.”

“Het feit dat je zaterdag over ‘we zijn bestolen’ spreekt bij Gent en je drie dagen later bij Club Brugge ook over ‘we’ zal spreken. Dat is echt gewoon gek”, pikte ook Wesley Sonck in tijdens de podcast. Het kan snel lopen in het voetbal, zoveel is duidelijk.