Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk hoopt in de Europa League wat ademruimte te krijgen na een moeilijke periode in de competitie. Na de uitschakeling tegen Anderlecht in de beker en de zware nederlaag op de Bosuil is de crisis niet veraf bij de Limburgers.

Coach Thorsten Fink werd gevraagd naar zijn kijk op de huidige situatie van Genk én zijn eigen positie. “Ik ben zelfkritisch", zei hij bij HLN. "Ik draag een grotere verantwoordelijkheid dan alle spelers", stelde Fink bij aankomst in Denemarken. “Het wedstrijdritme met veel Europese matchen is zwaar, maar onze ambitie is om de top vier te halen. We willen niet nog tot februari of maart rond de achtste positie blijven hangen.”

Fink ging ook in op de druk en zijn relatie met de fans. “Of ik druk voel? Ga eens naar Hamburg, daar voel je pas druk. Hier zitten 50.000 fans minder in het stadion. Maar als de club en de supporters vinden dat ik niet meer de juiste persoon ben om de doelen te bereiken, vertrek ik. Dat is geen probleem. Maar volgens mij zal het niet beter gaan met een andere coach.”

Thorsten Fink voelt de steun van de Genk-spelers

Over de sfeer in de kleedkamer is de Duitse coach duidelijk. “Het nieuws dat de spelers niet meer achter mij zouden staan, lees ik niet. Ik voel wat ik zelf voel in de kleedkamer. De spelers en ik hebben elkaars steun, dat is belangrijk.”

Fink benadrukte zijn eigen inzet om Genk uit de negatieve spiraal te halen. “Hoe dan ook kan ik recht in de spiegel kijken en zeggen dat ik er alles aan doe om uit deze moeilijke periode te komen.”

Lees ook... Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk
“Wat de Europa League betreft, daar voelen we minder druk en dat heeft ons vaak mooie resultaten opgeleverd. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken om vertrouwen te vinden voor de rest van het seizoen", besloot Fink.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FC Midtjylland - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (11/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
FC Midtjylland
Thorsten Fink

Meer nieuws

Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

11:40
6
"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

"Binnen tien dagen weten jullie meer": coach Zulte Waregem geeft meer uitleg over mysterieuze uitspraak

15:45
Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

Komt het volgende ontslag eraan? 'Genk-bestuur steunt Fink nog, maar Duitser heeft een véél groter probleem'

22:30
6
Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent

15:08
11
Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

Ajax-trainer niet blij met situatie met Kasper Dolberg: "Nood breekt wet"

15:00
Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

Na de storm: Lierse-speler duikt vroeger dan verwacht op training op bij de grote rivaal

14:40
Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

14:20
Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

Genk klopt Anderlecht in spektakelduel en doet goede zaak in CPL

12:50
"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

"Mijn hart als voetballiefhebber bloedt" - David Hubert had moeite om de ogen te sluiten vannacht

14:00
Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

13:00
1
Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

Vincent Mannaert schept duidelijkheid over bondscoach Rudi Garcia: "Het moet beter"

12:40
1
Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi

12:19
16
Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

Geëmotioneerde Kompany reageert op overlijden van ex-ploegmaat Glen De Boeck

12:00
Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

Club Brugge-CEO Bob Madou keert terug bij de KBVB

11:21
6
🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

🎥 Woede in Milaan: voor dit kreeg Liverpool een penalty! "Schandalig"

11:00
2
LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

LIVE Club Brugge-Arsenal: Pakt Leko uit met verrassingen in zijn basiselftal?

10:15
Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering

10:30
18
Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

Dit wil Anderlecht er bij halen tijdens de wintermercato: twee profielen topprioriteit

10:00
RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis

09:30
3
'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

'Man van de Match' Charles De Ketelaere geeft Chelsea-speler schop onder kont na winst

09:00
1
KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

KAA Gent lijkt te gaan slagen waar Antwerp en Union faalden: duidelijkheid over wie nieuwe trainer wordt

08:40
26
Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

Dit is de verwachte opstelling van Club Brugge vanavond tegen Arsenal

08:20
2
Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..."

07:20
29
Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

Kijkt het bestuur van Club Brugge ook in eigen boezem? Rigaux gaf antwoord

08:00
4
Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd!

07:40
1
Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

Moeten Gent én Baro de hand in eigen boezem steken? 'Dit is de échte reden achter het vertrek van Ivan Leko'

07:00
5
't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

't Is effectief gebeurd: Napoli zet Lukaku op Europese lijst om Champions League-lente af te dwingen

06:30
STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

STVV ruikt bloed, de Hel van Stayen is terug en JPL-topclubs bibberen

06:15
4
Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

Van droomstart naar drama: Union strandt op millimeters van mirakel tegen Marseille

22:52
Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

Rondje op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen op een rijtje

23:00
Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

Van dood vogeltje naar strijdersteam: hoe Antwerp zich weer in de race knokte

22:00
10
De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

De ondertoon bij Hans Vanaken is héél duidelijk: "Een aanleiding? Het bestuur heeft die beslissing genomen"

21:40
3
Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona'

21:20
2
Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

Na Leko en Rigaux is het zijn beurt! Dit is de (emotionele) reactie van Nicky Hayen na zijn ontslag

21:00
7
Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

Nogmaals het gelijk van Besnik Hasi bewezen: Anderlecht kan niet meer zonder deze speler

20:40
1
'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij'

20:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 6
FC Midtjylland FC Midtjylland 11/12 KRC Genk KRC Genk
Nice Nice 11/12 Braga Braga
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 11/12 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 11/12 Real Betis Real Betis
Young Boys Bern Young Boys Bern 11/12 Lille OSC Lille OSC
Ludogorets Ludogorets 11/12 PAOK PAOK
Utrecht Utrecht 11/12 Nottingham Forest Nottingham Forest
Ferencváros Ferencváros 11/12 Rangers FC Rangers FC
Sturm Graz Sturm Graz 11/12 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FCSB FCSB 11/12 Feyenoord Feyenoord
FC Porto FC Porto 11/12 Malmö FF Malmö FF
FC Basel FC Basel 11/12 Aston Villa Aston Villa
Celta De Vigo Celta De Vigo 11/12 Bologna Bologna
Lyon Lyon 11/12 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Brann Brann 11/12 Fenerbahçe Fenerbahçe
Freiburg Freiburg 11/12 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 11/12 AS Roma AS Roma
Panathinaikos Panathinaikos 11/12 Viktoria Plzen Viktoria Plzen

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Thorsten Fink bijt van zich af: "Dan vertrek ik" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Kogel is al door de kerk: Rik De Mil wordt de nieuwe trainer van KAA Gent FCB vo altijd FCB vo altijd over Opvallende afwezigheid voedt geruchten: Rik De Mil niet op training bij Charleroi Gone D'OL Gone D'OL over Club Brugge - Arsenal: - Stigo12 Stigo12 over 'FC Barcelona wijst drie spelers kordaat de deur en er zit een héél grote naam bij' Stigo12 Stigo12 over Nusa leeft een droom: 'Van Club Brugge en via RB Leipzig naar... FC Barcelona' Stigo12 Stigo12 over Marc Brys haalt zwaar uit naar Eto'o en steekt hem ook stokken in de wielen: wat een machtsstrijd! Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - OH Leuven: - The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Club Brugge heeft meer kans dan Union: dit is waarom blauw-zwart kan blijven hopen op CL-overwintering Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Onbegrip en woede bij Marc Degryse: "Als je een meetlat bovenhaalt..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved