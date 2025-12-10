Thorsten Fink bijt flink van zich af: "Dan vertrek ik"

Racing Genk hoopt in de Europa League wat ademruimte te krijgen na een moeilijke periode in de competitie. Na de uitschakeling tegen Anderlecht in de beker en de zware nederlaag op de Bosuil is de crisis niet veraf bij de Limburgers.

Coach Thorsten Fink werd gevraagd naar zijn kijk op de huidige situatie van Genk én zijn eigen positie. “Ik ben zelfkritisch", zei hij bij HLN. "Ik draag een grotere verantwoordelijkheid dan alle spelers", stelde Fink bij aankomst in Denemarken. “Het wedstrijdritme met veel Europese matchen is zwaar, maar onze ambitie is om de top vier te halen. We willen niet nog tot februari of maart rond de achtste positie blijven hangen.”

Fink ging ook in op de druk en zijn relatie met de fans. “Of ik druk voel? Ga eens naar Hamburg, daar voel je pas druk. Hier zitten 50.000 fans minder in het stadion. Maar als de club en de supporters vinden dat ik niet meer de juiste persoon ben om de doelen te bereiken, vertrek ik. Dat is geen probleem. Maar volgens mij zal het niet beter gaan met een andere coach.”

Thorsten Fink voelt de steun van de Genk-spelers

Over de sfeer in de kleedkamer is de Duitse coach duidelijk. “Het nieuws dat de spelers niet meer achter mij zouden staan, lees ik niet. Ik voel wat ik zelf voel in de kleedkamer. De spelers en ik hebben elkaars steun, dat is belangrijk.”

Fink benadrukte zijn eigen inzet om Genk uit de negatieve spiraal te halen. “Hoe dan ook kan ik recht in de spiegel kijken en zeggen dat ik er alles aan doe om uit deze moeilijke periode te komen.”

“Wat de Europa League betreft, daar voelen we minder druk en dat heeft ons vaak mooie resultaten opgeleverd. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken om vertrouwen te vinden voor de rest van het seizoen", besloot Fink.