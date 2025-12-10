Ware clublegende van de jeugd neemt afscheid van Anderlecht na 27 (!) jaar trouwe dienst

Na 27 jaar neemt René Peeters afscheid van RSC Anderlecht. Voor velen in Neerpede is het meer dan een vertrek: het is het einde van een tijdperk. Peeters was een vertrouwd gezicht dat generaties jonge talenten zag opgroeien en begeleiden.

René Peeters werd als Anderlechtenaar geboren en heeft zijn hart altijd aan de club verbonden. Als speler droeg hij het mauve-shirt en keerde in 1999 terug om de U9 te trainen. Wat aanvankelijk een stap opzij leek, werd een levenslange missie.

Gedurende bijna drie decennia leidde Peeters jeugdspelers van de U9 tot de beloften. Zijn aanpak was altijd hetzelfde: gedreven, veeleisend en gericht op techniek. Voor hem was elk detail belangrijk, en niets ging langs zijn scherpe oog.

Onder zijn hoede groeiden spelers uit tot internationale toppers: Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Yari Verschaeren en vele anderen. Peeters leerde hen niet alleen voetballen, maar ook discipline en precisie.

René Peeters gaf hart en ziel voor Anderlecht

Peeters stond ook even aan de zijde van de A-kern als assistent van Besnik Hasi, maar ambitie om T1 te worden had hij nooit. Zijn roeping lag altijd bij de opleiding van jongeren, het leggen van een solide basis voor hun toekomst.

Zijn laatste boodschap aan jonge spelers? Geduld. In een wereld waar alles snel moet, herinnert René Peeters eraan dat echte carrières groeien door tijd, werk en bescheidenheid. Zijn nalatenschap blijft zichtbaar in elke speler die hij heeft gevormd.



Lees ook... RSCA Futures geeft slapend zege weg in eerste 10 minuten, héél opvallende naam in de basis›