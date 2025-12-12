'KV Mechelen mikt op zelfde offensieve versterking als Anderlecht'

De Belgische markt kijkt uit naar mogelijke versterkingen in de wintermercato. Zowel KV Mechelen als Anderlecht volgen dezelfde piste en richten hun aandacht op een jonge aanvaller die bij Borussia Dortmund II actief is.

Interesse in Jordi Paulina

Volgens berichtgeving uit Duitsland wil Jordi Paulina, 21 jaar en international van Curaçao, vertrekken bij Borussia Dortmund in de komende transferperiode. Zijn huidige overeenkomst loopt nog tot 2027, maar de speler zou openstaan voor een nieuwe uitdaging.

RSC Anderlecht wordt genoemd als geïnteresseerde partij. Ook KV Mechelen volgt de situatie nauwgezet. Daarmee lijken beide Belgische clubs dezelfde offensieve optie te onderzoeken. Naast hen tonen ook de Nederlandse Go Ahead Eagles en enkele Duitse tweedeklassers belangstelling.

Statistieken en marktwaarde

Paulina maakte in juli 2024 de overstap naar Borussia Dortmund II. Sindsdien kwam hij uit in de Regionalliga West, waar hij in elf wedstrijden zeven doelpunten en één assist noteerde. Deze cijfers onderstrepen zijn productiviteit op het vierde niveau van het Duitse voetbal.

Voor zijn nationale ploeg Curaçao scoorde hij tweemaal in twee interlands. Daarmee bevestigt hij ook op internationaal vlak zijn efficiëntie. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 250.000 euro, wat hem een betaalbare optie maakt voor clubs die offensieve versterking zoeken.



De komende weken zullen uitwijzen of Paulina effectief een transfer maakt. Zowel Anderlecht als KV Mechelen houden de situatie scherp in de gaten. Het is duidelijk dat meerdere clubs in Europa de jonge spits volgen en dat zijn prestaties hem op de radar hebben geplaatst van uiteenlopende competities.