Dimitri De Condé maakt duidelijk hoe stevig de stoel van Thorsten Fink staat bij Genk

Racing Genk trekt deze week naar Denemarken voor de Europa League-uitwedstrijd tegen Midtjylland. Na een teleurstellende reeks in de competitie en de beker is het voor de Limburgers dé kans om weer momentum te vinden en een stap richting de volgende ronde te zetten.

Trainer Thorsten Fink ligt de laatste weken onder vuur. De nederlaag tegen Antwerp (3-0) en de uitschakeling in de beker tegen Anderlecht zorgden voor vragen bij de fans en media over zijn positie. Toch blijft de clubleiding hem steunen.

“Wij geloven dat Thorsten de man is die ons hier weer doorheen kan loodsen", zei Head of Football Dimitri de Condé vlak voor de afreis naar Denemarken aan HLN. “Vorig jaar deed hij het ook goed onder moeilijke omstandigheden. Dat moet ons vertrouwen geven.”

De Condé benadrukt dat het vertrouwen in de trainer groot blijft, ondanks de mindere resultaten. “Het neemt niet weg dat we ambitieus zijn en weten dat het beter moet. We evalueren elke week en stellen duidelijke doelstellingen. Het belangrijkste is dat de spelers nog achter de coach staan.”

Genk is niet bereid om Thorsten Fink te laten vallen

Naast sportieve overwegingen wijst De Condé ook op de menselijke kant. “Af en toe mag daar in het voetbal nog rekening mee gehouden worden. Wij zijn niet bereid om Thorsten zomaar te laten vallen, maar we beseffen ook dat de resultaten moeten verbeteren.”

Voor Genk wacht dus een cruciale uitdaging in Midtjylland. De Limburgers hopen dat een sterke prestatie in Europa het vertrouwen kan herstellen en de basis kan leggen voor betere resultaten in de competitie.